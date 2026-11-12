Reuters zaznacza, że misja humanitarna, zaproponowana w czwartek przez Władimira Putina, byłaby wzorowana na podobnej operacji w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim.
Rosyjski prezydent w rozmowie z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem zasugerował, by tym razem przeprowadzić ewakuację mieszkańców z Konstantynówki w obwodzie donieckim.
Według przywódcy Rosji w Konstantynówce, miejscowości na linii frontu, przebywa jeszcze 400-500 cywilów, a siły rosyjskie potrzebowałyby pięciu dni na oczyszczenie z min terenu wokół tego miasta.
Mieliśmy dobre doświadczenie we współpracy humanitarnej w Ołeszkach. Kontynuujmy tę wspólną pracę - powiedział Putin podczas spotkania z Witkoffem i Kushnerem, cytowany przez rosyjskie media.
Rozejm w Ołeszkach
Przypomnijmy, że wspomniane wcześniej Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców tej miejscowości, w związku z czym pod koniec października strony rosyjska i ukraińska uzgodniły kilkudniowe zawieszenie broni na tym obszarze, a w negocjacje włączyła się Melania Trump, żona prezydenta USA Donalda Trumpa.
Finalnie część mieszkańców Ołeszek została przeniesiona na tereny kontrolowane przez Kijów, a osoby, które zdecydowały się pozostać w tym mieście, otrzymały pomoc humanitarną.
Jednocześnie Rosja wykorzystała kilkudniowy rozejm do rotacji żołnierzy i sprzętu. „Do Ołeszek i okolicznej gminy wprowadzono dodatkowe siły okupanta” - informował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.