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„Kontynuujmy tę wspólną pracę” - mówił prezydent Rosji Władimir Putin, proponując amerykańskim wysłannikom kolejną misję humanitarną w Ukrainie. Tym razem chodzi o ewakuację mieszkańców z Konstantynówki w obwodzie donieckim.

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow (L) i prezydent Rosji Władimir Putin (P) podczas czwartkowego spotkania z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem (fot. VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL)

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow (L) i prezydent Rosji Władimir Putin (P) podczas czwartkowego spotkania z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem (fot. VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL) / PAP/EPA

Reuters zaznacza, że misja humanitarna, zaproponowana w czwartek przez Władimira Putina, byłaby wzorowana na podobnej operacji w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim.

Rosyjski prezydent w rozmowie z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem zasugerował, by tym razem przeprowadzić ewakuację mieszkańców z Konstantynówki w obwodzie donieckim.

Według przywódcy Rosji w Konstantynówce, miejscowości na linii frontu, przebywa jeszcze 400-500 cywilów, a siły rosyjskie potrzebowałyby pięciu dni na oczyszczenie z min terenu wokół tego miasta.

Mieliśmy dobre doświadczenie we współpracy humanitarnej w Ołeszkach. Kontynuujmy tę wspólną pracę - powiedział Putin podczas spotkania z Witkoffem i Kushnerem, cytowany przez rosyjskie media.

Rozejm w Ołeszkach

Przypomnijmy, że wspomniane wcześniej Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców tej miejscowości, w związku z czym pod koniec października strony rosyjska i ukraińska uzgodniły kilkudniowe zawieszenie broni na tym obszarze, a w negocjacje włączyła się Melania Trump, żona prezydenta USA Donalda Trumpa.

Finalnie część mieszkańców Ołeszek została przeniesiona na tereny kontrolowane przez Kijów, a osoby, które zdecydowały się pozostać w tym mieście, otrzymały pomoc humanitarną.

Jednocześnie Rosja wykorzystała kilkudniowy rozejm do rotacji żołnierzy i sprzętu. „Do Ołeszek i okolicznej gminy wprowadzono dodatkowe siły okupanta” - informował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.