Władimir Putin podpisał dekret zwiększający liczebność rosyjskiej armii

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Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret zwiększający etatową liczebność sił zbrojnych o 15,5 tys. żołnierzy - informuje The Moscow Times. Po zmianie rosyjska armia ma liczyć łącznie ponad 2,44 mln etatów, w tym 1,55 mln żołnierzy.

Z opublikowanego dekretu wynika, że etatowa liczebność Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej została ustalona na poziomie 2 441 630 osób. W tej liczbie 1 550 500 to żołnierze.

Dokument wszedł w życie w poniedziałek. Rząd otrzymał polecenie zapewnienia ministerstwu obrony środków z budżetu federalnego potrzebnych do realizacji decyzji.

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Kolejne zwiększenie etatów od początku roku

To czwarte podniesienie limitów etatowych rosyjskiej armii od początku 2026 roku - informuje The Moscow Times. Poprzednio zwiększenia liczby etatów miały miejsca w marcu, czerwcu i lipcu.

To o tyle istotne, że przez pierwsze cztery lata pełnoskalowej wojny z Ukrainą rosyjski przywódca zaledwie trzykrotnie podejmował decyzje w sprawie zwiększenia liczebności armii.

Przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, na podstawie dekretu z 2017 roku, rosyjska armia miała łącznie 1 902 758 etatów, w tym 1 013 628 żołnierzy.

Wydatki na obronność mają rosnąć

Z danych przytoczonych przez niezależny rosyjski portal wynika, że budżet federalny na 2026 rok zakładał wydatki obronne na poziomie 12,9 bln rubli. W projekcie budżetu na 2027 rok kwota ta ma wzrosnąć do 17,1 bln rubli, co odpowiadałoby 35 proc. wszystkich wydatków państwa.