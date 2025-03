Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została uznana za winną sprzeniewierzenia funduszy publicznych w procesie dotyczącym fikcyjnego zatrudniania asystentów eurodeputowanych. Taką decyzję podjął sąd w Paryżu.

Marine Le Pen wchodząca do sądu / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Paryski sąd uznał za winnych defraudacji również ośmioro eurodeputowanych, współoskarżonych wraz z Marine Le Pen. Sądzeni wraz z nimi dawni asystenci w PE zostali uznani za winnych ukrywania zdefraudowanych środków.

Ogółem sąd oszacował wartość wyrządzonych szkód na 2,9 mln euro. Proces dotyczył praktyk z lat 2004-16. Sąd uznał, że asystenci - zatrudniani wówczas przez polityków Frontu Narodowego (obecna nazwa - Zjednoczenie Narodowe) - w Parlamencie Europejskim, pracowali faktycznie na rzecz partii.

Trwa odczytywanie wyroku.

Sąd może przychylić się do wniosku prokuratury o pięcioletni zakaz udziału w wyborach dla Le Pen, co przekreśliłoby jej szanse na start w wyborach prezydenckich w 2027 r. Może również odrzucić wniosek prokuratury, która chce, by zakaz był egzekwowany natychmiast (bez względu na apelację). Le Pen - która odrzucała zarzuty o defraudację - nazwała niedawno taki scenariusz swoją "śmiercią polityczną".