Wilki pojawiły się w pobliżu domków letniskowych. Duński rząd wydał instrukcje dla turystów

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Po ponad 200 latach nieobecności wilki wróciły do Danii i coraz śmielej zbliżają się do domów i kempingów w popularnych kurortach. Władze wydały instrukcje dla turystów. Dystrybucja ulotek dla urlopowiczów już ruszyła. Można w nich przeczytać, jak zachować się podczas spotkania oko w oko z wilkiem i dlaczego kontakt wzrokowy może uratować komuś życie.

Wielki powrót wilków po dwóch wiekach nieobecności

Po ponad dwóch stuleciach nieobecności wilki wróciły do Danii w 2012 roku. Obecnie, według szacunków, na terenie Jutlandii żyje już 49 osobników. Zwierzęta te od wieków były częścią duńskiego ekosystemu – najstarsze znalezione na terenie kraju kości wilka mają aż 13 tysięcy lat. Jednak populacja została całkowicie wytępiona, gdy ostatni wilk został zastrzelony w 1813 roku. Od tego czasu minęły ponad dwa wieki, nim drapieżniki powróciły na duńskie ziemie.

Kluczowa zasada: Stań nieruchomo i patrz w oczy

W związku z coraz częstszym pojawianiem się wilków w pobliżu domków letniskowych i kempingów – zwłaszcza w okolicach popularnego Oksbøl – władze lokalne oraz organizacja Visit Vesterhavet rozpoczęły dystrybucję ulotek z oficjalnymi zaleceniami. Materiały informacyjne dostępne są w języku duńskim, angielskim i niemieckim.

Jak pisze „The Guardian”, turystom radzi się w nich, aby w przypadku spotkania z wilkiem zachowali spokój i stali nieruchomo. Ważne jest, by nie odwracać się do zwierzęcia plecami i nie próbować się oddalić. Kluczowe jest utrzymanie kontaktu wzrokowego, co ma być wyraźnym sygnałem dominacji i odstraszyć drapieżnika. Jeśli wilk nie odejdzie sam, zaleca się krzyczenie, klaskanie, machanie rękami – wszystko po to, by zniechęcić go do zbliżenia się.

Czy powinniśmy bać się wilków? Sprawdź, co mówią naukowcy! Wilki od wieków budzą w nas więcej emocji niż realnych zagrożeń. Najnowsze badania pokazują, że te tajemnicze drapieżniki są znacznie bardziej płochliwe, niż mogłoby się wydawać. Czy rzeczywiście powinniśmy bać się wilków? Jaką rolę odgrywają w…

Co zrobić w skrajnym przypadku? Instrukcja obrony

W przypadku, gdyby doszło do ataku – choć dotychczas nie odnotowano takich incydentów – zalecenia są jednoznaczne: należy stawiać maksymalny opór, uderzać, kopać i używać wszelkich dostępnych przedmiotów, które mogą posłużyć jako broń.

Szczególną ostrożność zaleca się rodzinom z dziećmi. Dzieci poniżej 10. roku życia nie powinny przebywać na terenach leśnych w okolicach Oksbøl bez opieki osoby dorosłej.

Krwawe incydenty i burza w świecie polityki

Obecność wilków w Danii wywołuje mieszane uczucia wśród mieszkańców oraz turystów. Zwolennicy ochrony przyrody podkreślają konieczność zachowania równowagi ekosystemu i przypominają, że wilki są objęte ścisłą ochroną na mocy przepisów Unii Europejskiej. Przeciwnicy powrotu drapieżników obawiają się o bezpieczeństwo zwierząt gospodarskich i domowych – zwłaszcza że w kwietniu w ciągu dwóch tygodni wilki zabiły dwa kucyki.

Dyskusja na temat obecności tych drapieżników nabrała również wymiaru politycznego. Czterech posłów z Duńskiej Partii Ludowej zostało zgłoszonych na policję po tym, jak udostępnili w mediach społecznościowych posty nawołujące do odstrzału wilków, co w świetle prawa jest nielegalne.