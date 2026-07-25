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Wilki pojawiły się w pobliżu domków letniskowych. Duński rząd wydał instrukcje dla turystów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (07:03)

Po ponad 200 latach nieobecności wilki wróciły do Danii i coraz śmielej zbliżają się do domów i kempingów w popularnych kurortach. Władze wydały instrukcje dla turystów. Dystrybucja ulotek dla urlopowiczów już ruszyła. Można w nich przeczytać, jak zachować się podczas spotkania oko w oko z wilkiem i dlaczego kontakt wzrokowy może uratować komuś życie.

Wilki pojawiły się w pobliżu domków letniskowych. Duński rząd wydał instrukcje dla turystów
Wilki wracają do Danii: Rząd wprowadza zalecenia dla turystów /Shutterstock
  • Po 200 latach nieobecności wilki wróciły do Danii, wywołując ogromne emocje i spory polityczne.
  • Władze apelują do turystów o zachowanie spokoju, publikując odpowiednie instrukcje.
  • Z powodu rosnącej liczby drapieżników w okolicach Oksbøl, dzieci do lat 10 nie mogą wchodzić do lasu bez opieki.
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Wielki powrót wilków po dwóch wiekach nieobecności

Po ponad dwóch stuleciach nieobecności wilki wróciły do Danii w 2012 roku. Obecnie, według szacunków, na terenie Jutlandii żyje już 49 osobników. Zwierzęta te od wieków były częścią duńskiego ekosystemu – najstarsze znalezione na terenie kraju kości wilka mają aż 13 tysięcy lat. Jednak populacja została całkowicie wytępiona, gdy ostatni wilk został zastrzelony w 1813 roku. Od tego czasu minęły ponad dwa wieki, nim drapieżniki powróciły na duńskie ziemie.

Kluczowa zasada: Stań nieruchomo i patrz w oczy

W związku z coraz częstszym pojawianiem się wilków w pobliżu domków letniskowych i kempingów – zwłaszcza w okolicach popularnego Oksbøl – władze lokalne oraz organizacja Visit Vesterhavet rozpoczęły dystrybucję ulotek z oficjalnymi zaleceniami. Materiały informacyjne dostępne są w języku duńskim, angielskim i niemieckim.

Jak pisze „The Guardian”, turystom radzi się w nich, aby w przypadku spotkania z wilkiem zachowali spokój i stali nieruchomo. Ważne jest, by nie odwracać się do zwierzęcia plecami i nie próbować się oddalić. Kluczowe jest utrzymanie kontaktu wzrokowego, co ma być wyraźnym sygnałem dominacji i odstraszyć drapieżnika. Jeśli wilk nie odejdzie sam, zaleca się krzyczenie, klaskanie, machanie rękami – wszystko po to, by zniechęcić go do zbliżenia się.

Co zrobić w skrajnym przypadku? Instrukcja obrony

W przypadku, gdyby doszło do ataku – choć dotychczas nie odnotowano takich incydentów – zalecenia są jednoznaczne: należy stawiać maksymalny opór, uderzać, kopać i używać wszelkich dostępnych przedmiotów, które mogą posłużyć jako broń.

Szczególną ostrożność zaleca się rodzinom z dziećmi. Dzieci poniżej 10. roku życia nie powinny przebywać na terenach leśnych w okolicach Oksbøl bez opieki osoby dorosłej. 

Krwawe incydenty i burza w świecie polityki

Obecność wilków w Danii wywołuje mieszane uczucia wśród mieszkańców oraz turystów. Zwolennicy ochrony przyrody podkreślają konieczność zachowania równowagi ekosystemu i przypominają, że wilki są objęte ścisłą ochroną na mocy przepisów Unii Europejskiej. Przeciwnicy powrotu drapieżników obawiają się o bezpieczeństwo zwierząt gospodarskich i domowych – zwłaszcza że w kwietniu w ciągu dwóch tygodni wilki zabiły dwa kucyki.

Dyskusja na temat obecności tych drapieżników nabrała również wymiaru politycznego. Czterech posłów z Duńskiej Partii Ludowej zostało zgłoszonych na policję po tym, jak udostępnili w mediach społecznościowych posty nawołujące do odstrzału wilków, co w świetle prawa jest nielegalne.

Źródło: RMF24
Tagi: Wilk

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