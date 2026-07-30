Więzienie czy luksusowe wakacje? Szokujące kulisy aresztu domowego „bonusowego księcia”

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Gwałty, pobicia, cztery lata wyroku i... grillowanie z przyjaciółmi w pałacowym ogrodzie. Tak wyglądają kulisy aresztu domowego Mariusa Borga Høiby’ego. Syn norweskiej pary książęcej czeka na proces apelacyjny w warunkach, o jakich inni więźniowie mogą tylko pomarzyć – z dostępem do basenu i infrastruktury sportowej.

Wyrok za przestępstwa seksualne i apelacja obrony

W połowie czerwca Marius Borg Høiby został skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Syn księżnej Mette-Marit został uznany za winnego 34 przestępstw, w tym dwóch gwałtów oraz pobicia swojej byłej dziewczyny, Nory. Proces i wyrok odbiły się szerokim echem w Norwegii, zwłaszcza ze względu na status społeczny oskarżonego, określanego często mianem „bonusowego księcia”, będącego przybranym synem następcy tronu, księcia Haakona.

Marius Borg Høiby odwołał się od wyroku, korzystając z przysługującego mu prawa do apelacji. Od lutego przebywał w areszcie – najpierw w więzieniu w Oslo, a następnie w zakładzie karnym Ila, gdzie osadzony jest m.in. Anders Behring Breivik, sprawca zamachów z 2011 roku. Do czasu rozpatrzenia apelacji Marius Borg Høiby został przeniesiony do aresztu domowego.

Areszt domowy w królewskiej rezydencji Skaugum

Obecnie Marius Borg Høiby odbywa areszt domowy w rezydencji Skaugum, będącej oficjalną siedzibą pary następcy tronu. Zgodnie z doniesieniami norweskich mediów, między innymi gazety Se og Hør, warunki, w jakich przebywa skazany, znacząco odbiegają od tych, z jakimi spotyka się większość osób oczekujących na rozstrzygnięcie apelacji w Norwegii.

Marius Borg Høiby nosi elektroniczną bransoletkę monitorującą, jednak poza tym może korzystać z niemal całego terenu rezydencji, obejmującego rozległy, prywatny park. Ma swobodę przemieszczania się pomiędzy budynkami, ma również dostęp do basenu oraz możliwości korzystania z infrastruktury sportowej. Według relacji jego obrońcy, Marius jest „stosunkowo zadowolony” z obecnej sytuacji.

Swoboda, basen i… troska o chorą matkę

W odróżnieniu od typowych warunków aresztu, Marius Borg Høiby może spędzać czas na długich spacerach, ćwiczeniach fizycznych, pływaniu w basenie oraz relaksie w otoczeniu zieleni. Na terenie posiadłości zamontowano nawet specjalny grill, z którego skazany może korzystać podczas wspólnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Zgodnie z informacjami medialnymi, goście nie mają zakazu spożywania alkoholu podczas wizyt, choć sam Marius nie może pić.

Marius Borg Høiby wielokrotnie podkreślał przed sądem, że zależy mu na możliwości opieki nad chorą matką, księżną Mette-Marit. W swoich zeznaniach mówił, że pobyt w więzieniu jest dla niego szczególnie trudny z uwagi na stan zdrowia matki.

Syn księżnej w areszcie, matka w ogniu krytyki. Burza wokół rodziny królewskiej Norwegia żyje największym od lat kryzysem w rodzinie królewskiej. Syn księżnej Mette-Marit, Marius Borg Høiby, został znowu aresztowany pod zarzutem brutalnych przestępstw, a sama księżna znalazła się w centrum międzynarodowego skandalu przez swoje…

Niezapowiedziane wizyty i ryzyko powrotu za kraty

Chociaż warunki aresztu domowego są wyjątkowo komfortowe, norweskie służby zachowują czujność. Policja i Służba Więzienna mają prawo do niezapowiedzianych wizyt w rezydencji, aby sprawdzić, czy Marius Borg Høiby przestrzega wszystkich zasad aresztu. W przypadku naruszenia warunków, skazany może zostać natychmiast przeniesiony do standardowego zakładu karnego i odbyć resztę kary w znacznie surowszych warunkach.