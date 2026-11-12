Wielkie imperium AI w potrzasku. Na jaw wyszły informacje o kolejnym romansie szefa Nvidii

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Zarząd Nvidii, jednej z najważniejszych firm branży AI na świecie, zebrał się w środę, by rozważyć przyszłość swojego szefa i współzałożyciela, Jensena Huanga. Powodem są doniesienia o jego romansie z kobietą podejrzewaną o współpracę z chińskim wywiadem oraz kolejnym związku z podwładną. Zarząd będzie miał jednak istotny problem w przypadku zwolnienia Huanga. Nie wiadomo, kto bowiem mógłby go zastąpić.

Stopklatka z filmu, na której widać Jensena Huanga i Alice Huang

Stopklatka z filmu, na której widać Jensena Huanga i Alice Huang / AFP/East News

Huang romansował też z podwładną

Jak pisze „Wall Street Journal”, zarząd Nvidii spotkał się w środę, by rozważyć zwolnienie szefa i współzałożyciela spółki Jensena Huanga. To efekt rewelacji o jego romansie z domniemaną agentką chińskiego wywiadu. „New York Times” ujawnił, że Huang miał też romans z podwładną - wiceprezeską firmy ds. opieki zdrowotnej Kimberly Powell.

Według „WSJ” i CNN członkowie zarządu przygotowują się do zwolnienia Huanga. Problemem ma być jednak brak planów sukcesji po człowieku, który był od dekad utożsamiany ze spółką i był centralną postacią boomu inwestycyjnego AI. Brak następców jest efektem świadomej polityki Huanga. 63-latek ma 3,6 proc. akcji w spółce.

Produkowane przez Nvidię procesory GPU stanowią podstawę infrastruktury AI, a sama firma jest inwestorem m.in. w OpenAI i inne spółki z branży.

Skandal w jednej z najcenniejszych spółek świata. Romans z agentką Chin pogrąży szefa Nvidii? Największa firma na świecie pod względem kapitalizacji giełdowej, Nvidia, ogłosiła w niedzielę, że wszczyna dochodzenie w sprawie tego, że jej prezes Jensen Huang mógł być „celem działań obcego wywiadu”. Szef spółki oficjalnie przyznał, że miał…

Kim jest Alice Huang?

W ostatnich dniach ujawniono, że biznesmen miał romans z Alice Huang (Huang Le), szefową zarejestrowanej w Singapurze firmy Megaspeed. Według doniesień mediów, amerykańskie służby uważają, że kobieta pracowała dla chińskiego wywiadu (Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego). Miała przekazywać Chińczykom informacje na temat Nvidii i zachęcała Huanga do lobbingu za rozluźnianiem restrykcji eksportowych chipów AI do Chin. Kierowane przez nią i jej rodzinę sieć spółek miała przy tym przekierowywać duże ilości zaawansowanych podzespołów Nvidii bezpośrednio, omijając amerykańskie restrykcje.

Według branżowego portalu The Information, powołującego się na dwie osoby znające Alice Huang, jej relacja z Jensenem Huangiem pomogła w dostarczeniu sieci chińskich firm chipów Nvidii wartych co najmniej 7,5 mld dolarów, a ich znajomość ma sięgać przynajmniej 2023 roku.

Donald Trump zignotował informacje o romansie Huanga

Mimo że firma Megaspeed od dawna była podejrzewana o omijanie sankcji, administracja Trumpa nie podjęła dotąd żadnych działań przeciwko niej. Sam Trump miał być ponadto co najmniej dwukrotnie informowany o związku Huanga z podejrzaną o szpiegostwo kobietą. Miał zignorować te doniesienia.

Szef Nvidii nawiązał bliskie stosunki zarówno z prezydentem, jak i sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem. Ten drugi według portalu Axios miał konsekwentnie blokować nakładanie sankcji na Megaspeed. Stało się tak, mimo że prezydent Donald Trump co najmniej trzykrotnie zatwierdził tę decyzję.

Źródła Axiosa twierdzą, że Trump po raz ostatni podjął decyzję o wpisaniu firmy na czarną listę ministerstwa handlu w miniony czwartek, po ukazaniu się artykułów o tym, że Huang miał romans z szefową Megaspeed.

Mimo to sankcje uniemożliwiające eksport zaawansowanych chipów do zarejestrowanej w Singapurze firmy do tej pory nie zostały wprowadzone. Model biznesowy firmy polega na budowie centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej i wynajmowaniu mocy obliczeniowych chińskim firmom technologicznym, w tym Alibabie. Od dawna podejrzewano jednak, że część kupowanych przez firmę chipów przekazuje Chinom bezpośrednio, łamiąc prawo.

Szef Nvidii na celowniku chińskiego wywiadu. Trump wiedział Amerykańskie służby miały ustalić, że Alice Huang, menedżerka związana z singapurską firmą Megaspeed, przekazywała informacje władzom Chin — podał „New York Times”. Według gazety jej kontakty z prezesem Nvidii Jensenem Huangiem wzbudziły…

Nvidia - czołowy gracz na rynku AI

Jensen Huang urodził się na Tajwanie, a do Stanów Zjednoczonych trafił jako dziecko. Nvidię założył w 1993 r.

Firma przez większość swojego istnienia była znana przede wszystkim jako producent procesorów graficznych GPU używanych głównie do gier komputerowych. Dopiero masowe zastosowanie GPU do tworzenia modeli AI w ostatnich latach wyniosło spółkę na sam szczyt największych światowych firm.

