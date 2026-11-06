Wielki wyciek danych. Hakerzy przejęli informacje o tysiącach podróżnych

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Norweski wywiad potwierdził rozległy wyciek wrażliwych danych pracowników ponad 190 instytucji państwowych oraz firm. Hakerzy włamali się do międzynarodowego systemu rezerwacji biletów lotniczych, uzyskując dostęp do nazwisk, tras podróży i numerów paszportów. Skala incydentu obejmuje nie tylko norweskie, ale także inne linie lotnicze.

Norwegia mierzy się z jednym z największych wycieków danych w swojej historii. Jak poinformował norweski wywiad, cyberprzestępcy uzyskali dostęp do wrażliwych informacji dotyczących pracowników ponad 190 instytucji państwowych oraz firm, którzy w ciągu ostatnich trzech lat korzystali z podróży lotniczych.

Do ataku doszło poprzez międzynarodowy system rezerwacji biletów lotniczych Amadeus. Hakerzy przejęli dane osobowe, w tym nazwiska, trasy podróży oraz numery paszportów. Wśród poszkodowanych przewoźników znalazła się m.in. linia Norwegian.

Norweska agencja wywiadu NSM potwierdziła, że doszło do wycieku wrażliwych danych. „Informujemy o tym, aby norweskie instytucje i przedsiębiorstwa mogły podjąć niezbędne działania ograniczające ewentualne ryzyko” – powiedział dyrektor NSM Arne Christian Haugstoeyl w rozmowie z telewizją NRK.

Wyciek dotknął też azjatyckie linie lotnicze

Skala incydentu jest międzynarodowa. Jak podaje agencja Bloomberg, Singapore Airlines poinformowało o zagrożeniu danych dotyczących 46 tysięcy rezerwacji. Z kolei Japan Airlines przekazały, że wyciek mógł objąć 92 tysiące klientów, a w przypadku 2 tysięcy z nich ujawnione mogły zostać także numery paszportów.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, norweska agencja NSM podniosła poziom alarmu cybernetycznego do drugiego najwyższego. W czwartek ujawniono również włamanie do systemu informatycznego norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.