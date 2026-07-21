Wielki Brat znów patrzy. „Rok 1984” bestsellerem w Rosji

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W Rosji, gdzie debata o wolności słowa i kontroli informacji nabiera szczególnego znaczenia, dystopijna wizja George'a Orwella znów trafia na listy bestsellerów. „Rok 1984” - powieść, która od dekad ostrzega przed wszechobecną inwigilacją i manipulacją faktami - w pierwszej połowie 2026 roku stała się jedną z najchętniej kupowanych książek w rosyjskich księgarniach.

„Rok 1984” George'a Orwella stał się w Rosji jedną z najchętniej kupowanych książek w pierwszej połowie tego roku (zdjęcie ilustracyjne)

„Rok 1984” George'a Orwella stał się w Rosji jedną z najchętniej kupowanych książek w pierwszej połowie tego roku (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Portal dziennika „Wiedomosti”, opierając się na danych Rosyjskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Książek (ABDR), poinformował, że dystopijna powieść George'a Orwella „Rok 1984” była drugą najczęściej kupowaną książką w największej rosyjskiej sieci księgarni Chytaj-Gorod–Bukwojed (646 sklepów) oraz w 700 placówkach ABDR.

Przedstawiciel wydawnictwa Eksmo-AST przypisał ponowną popularność powieści rozwojowi sieci neuronowych, technologii analizy dużych zbiorów danych i deepfake'ów. Cytowany przez „Wiedomosti” Walery Szabaszow, autor poświęconego literaturze kanału na Telegramie, ocenił zaś, że „Rok 1984” pozostaje aktualny dzięki poruszanym w książce tematom zamkniętych społeczeństw oraz zderzenia systemów politycznych i gospodarczych.

Wizja zamkniętego świata

Wydany w 1949 r. „Rok 1984” był ostatnią książką George'a Orwella. Napisał ją po zetknięciu się z przedstawicielami stalinowskiego Związku Radzieckiego podczas wojny domowej w Hiszpanii.

W powieści społeczeństwo totalitarnego superpaństwa znajduje się pod nieustanną kontrolą Wielkiego Brata i Partii. W opisywanym świecie wszechobecny nadzór, ciągła propaganda i negacjonizm historyczny mają zdławić próby niezależnego myślenia. Dzieło dotyka roli prawdy i faktów oraz możliwości manipulowania nimi przez wszechwładne państwo.

Książka wprowadziła do powszechnego użytku takie zwroty „nowomowa” (sztuczny język mający doprowadzić do pełnej kontroli myśli obywateli przez eliminację słów i zacieranie znaczeń) oraz „dwójmyślenie” (jednoczesna wiara w dwie sprzeczne informacje, dzięki czemu obywatel dopasowuje swoje poglądy do aktualnych oczekiwań politycznych).

„Rok 1984” uważany jest za jedną z najważniejszych powieści XX wieku. W PRL był zakazany przez cenzurę - pierwsze legalne wydanie pojawiło się dopiero w 1988 r., niemal 40 lat po publikacji.