Wielka Pardubicka nadchodzi. Czym jest kontrowersyjny Wielki Taxis?

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Wielka Pardubicka to najstarszy i najtrudniejszy taki wyścig w Europie. 11 października 2026 roku odbędzie się już 136. edycja legendarnej gonitwy, a konie i jeźdźcy mają do pokonania trasę o długości 6 900 metrów i 31 przeszkód. Wśród nich budzący kontrowersje Wielki Taxis.

Wielka Pardubicka od ponad 150 lat rozgrywana jest w mieście Pardubice w środkowych Czechach. Impreza odbywa się w drugą niedzielę października. Gospodarze nie mają wątpliwości, że to najstarsza i najtrudniejsza tak gonitwa w Europie.

Wielka Pardubicka - jak kupić bilety?

Bilety na Wielką Pardubicką można kupić online na stronie organizatora gonitwy.

Cena biletów na miejsca siedzące uzależniona jest od rodzaju trybuny i towarzyszących jej usług i zaczyna się od 900 koron (ok. 160 zł) wzwyż.

Wstęp na teren toru wyścigowego w Pardubicach oraz na trybuny odkryte jest bezpłatny dla dzieci poniżej 10. roku życia, ale bez prawa do miejsca siedzącego. Dzieci do 6. roku życia mogą wejść na trybuny kryte bezpłatnie, ale bez prawa do miejsca siedzącego. Ulgowe ceny biletów wstępu dla dzieci, młodzieży i seniorów obowiązują tylko na miejsca stojące (na teren toru, bez prawa do miejsca siedzącego). Bilety te trafią do sprzedaży w październiku.

Wielka Pardubicka - najstarsza taka gonitwa

Wielka Pardubicka uchodzi za jedną z najtrudniejszych europejskich gonitw. Uznawana jest też za najstarszą. Po raz pierwszy odbyła się w 1874 roku, a jej wzorem była Wielka Liverpoolska Steeplechase.

Wyścigu nie organizowano w latach I i II wojny światowej. Konie nie biegały też podczas interwencji Układu Warszawskiego w 1968 r.

W 1876 przeszkodziły mrozy, a 1908 r. tor nie był wystarczająco dobrze przygotowany.

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Wielki Taxis - najtrudniejsza przeszkoda

Na trasie liczącej 6900 metrów jest 31 przeszkód. Najtrudniejsza z nich to Wielki Taxis, przeszkoda skakana na pardubickim hipodromie tylko raz w roku. Według różnych źródeł nie przeżyło jej do 26 do 29 koni.

Jeżeli podczas Wielkiej Pardubickiej dochodzi do tragedii, informacja o nich lub o ostatecznych decyzjach weterynarzy i trenerów podawana jest później niż wynik gonitwy.

Kontrowersyjna przeszkoda i protesty

Od pierwszej edycji trwają debaty na temat przeszkody Wielki Taxis. Od razu chciano, by była łatwiejsza dla koni i jeźdźców. Kilkakrotnie przeprowadzano korekty w jej pierwotnym profilu. Zmianę przeprowadzono m.in. w 2021 r. Przeciwko przeszkodzie protestują obrońcy praw zwierząt i partia Zielonych.

Zwolennicy zachowania skali trudności na krytykę odpowiadają: „bez tego Wielka Pardubicka nie byłaby Wielką”. W zgodnej opinii uczestników gonitwy Taxis to przeszkoda trudna, ale upadki koni najczęściej spowodowane są błędami, a nie jej budową.

Uroczysta oprawa

Wielka Pardubicka ma zawsze uroczystą oprawę. Na początku całego dnia wyścigowego śpiewany jest hymn narodowy, obowiązują świąteczne stroje. Tradycją jest błogosławieństwo koni i jeźdźców.