Wielka Brytania zaostrza przepisy. Nowe zasady dla imigrantów

RMF24

Brytyjski rząd ogłosił rewolucyjne zmiany w systemie przyznawania prawa stałego pobytu dla imigrantów. Nowe zasady, które wejdą w życie w 2027 roku, znacząco wydłużają okres oczekiwania na możliwość uzyskania nieograniczonego prawa pobytu. Wyjątki przewidziano jedynie dla wybranych grup zawodowych oraz osób osiągających wysokie dochody.

Brytyjski rząd zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian w systemie imigracyjnym. Dotychczas osoby przebywające legalnie na terenie Wielkiej Brytanii mogły ubiegać się o nieograniczone prawo pobytu (Indefinite Leave to Remain, ILR) już po pięciu latach. Od 2027 roku okres ten zostanie wydłużony do dziesięciu lat dla większości imigrantów.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie wstecz, co oznacza, że osoby, które przyjechały do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i nie spełniają nowych kryteriów, będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu dopiero w 2033 roku, a nie – jak dotychczas – w 2028 roku.

Wyjątek dla pracowników sektora opieki

W odpowiedzi na presję ze strony członków rządu, parlamentarzystów Partii Pracy oraz związków zawodowych, brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło wyjątek dla pracowników sektora opieki nad osobami starszymi, chorymi i z niepełnosprawnościami. Osoby zatrudnione w tej branży będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu już po pięciu latach, pod warunkiem osiągania rocznych zarobków na poziomie co najmniej 25 tysięcy funtów.

Nowe regulacje przewidują także tzw. „szybką ścieżkę” dla osób o wysokich dochodach. Imigranci, którzy osiągają roczne zarobki na poziomie 125 tysięcy funtów, będą mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu już po trzech latach legalnego pobytu w kraju. To rozwiązanie ma zachęcić wysoko wykwalifikowanych specjalistów do osiedlania się w Wielkiej Brytanii.

Kto nie zostanie objęty zmianami?

Zmiany nie obejmą obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków, którzy posiadają status osoby osiedlonej (Settled Status) lub status wstępny (Pre-settled Status). Na mocy umowy rozwodowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, osoby te już teraz mają zapewnione nieograniczone prawo pobytu lub są na ścieżce do jego uzyskania.

Nowe przepisy wprowadzają także cztery kryteria dyskwalifikujące. Prawo do stałego pobytu nie będzie przysługiwać osobom, które:

popełniły przestępstwo,

nie posługują się biegle językiem angielskim,

mają nieuregulowane zobowiązania wobec brytyjskiego fiskusa,

nie opłacały składek ubezpieczeniowych przez co najmniej trzy lata.

Według rządowych szacunków, w wyniku wprowadzonych zmian liczba osób, które będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu do 2030 roku, spadnie z 1,9 miliona do 1,4 miliona. Nowe regulacje mają na celu ograniczenie napływu imigrantów i uszczelnienie brytyjskiego rynku pracy.

Ostatnie statystyki pokazują wyraźny spadek liczby legalnych imigrantów w Zjednoczonym Królestwie. W 2025 roku saldo migracji wynosiło 171 tysięcy osób rocznie, co stanowi połowę poziomu z roku poprzedniego. W szczytowym okresie, między marcem 2022 a marcem 2023 roku, migracja netto sięgnęła aż 900 tysięcy osób.

Uzyskanie nieograniczonego prawa pobytu (ILR) to dla wielu imigrantów kluczowy moment. Otwiera ono drogę do korzystania z większości świadczeń socjalnych, umożliwia nieograniczony dostęp do publicznej służby zdrowia oraz eliminuje konieczność odnawiania wiz.