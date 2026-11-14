Wielka awaria Microsoftu. Nowe informacje o przyczynach

RMF24

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Ogromna awaria Microsoftu sparaliżowała m.in. wiele firm i instytucji rządowych. Firma poinformowała, że przyczyną problemów nie były ani atak cybernetyczny, ani złośliwa ingerencja agentów sztucznej inteligencji (AI). Zapewniono, że usługi zostały już przywrócone.

Microsoft poinformował, że jego produkty i usługi konsumenckie w pełni odzyskały sprawność w piątek o godz. 16.10 strefy czasowej GMT (godz. 17.10 w Polsce).

W sobotę rano koncern poinformował o całkowitym przywróceniu swych usług, takich jak Teams, Outlook i Copilot, po globalnej awarii niektórych narzędzi i zakłócenia ich działania.

W komunikacie na serwisie X firma oświadczyła, że działania mające na celu usunięcie przyczyny awarii zostały zakończone i przywrócono działanie usług dla wszystkich klientów.

Setki milionów użytkowników mogły odczuć skutki awarii

Globalna awaria usług Microsoftu w czwartek i piątek wiązała się z utratą dostępu do poczty elektronicznej i narzędzi biurowych. Zakłócenia odnotowano m.in. w bankach, sądach i instytucjach rządowych w 74 krajach. Potencjalnie mogły dotknąć ponad 430 mln użytkowników.

„Obserwujemy obiecujące postępy w przywracaniu usług. Ich dostępność oraz skuteczność dostarczania wiadomości e-mail poprawiają się w coraz większej części infrastruktury dotkniętej awarią” - informował wcześniej w oświadczeniu wysłanym PAP wiceprezes Microsfoft Charles Lamanna, odpowiedzialny za asystenta AI o nazwie Copilot, agentów i platformę firmy. Oświadczenie wysłała szefowa działu komunikacji Microsoft w Polsce, Rumunii i Mołdawii Anna Klimczuk.

„Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci polegają na naszych usługach, aby codziennie wykonywać ważne zadania, i wyrażamy ubolewanie z powodu wpływu, jaki ta awaria miały na tych, którzy na nas liczą. Nasze zespoły analizują przyczyny zaistniałej sytuacji oraz sposoby zapobiegania podobnym problemom w przyszłości” - dodano.

„Obiecujące postępy”. Microsoft uspokaja po globalnej awarii Awaria popularnych usług Microsoftu utrudniła życie pracownikom biurowym w ponad 70 krajach świata. Według firmy sytuacja idzie w dobrą stronę. Michał Sajdak z portalu Sekurak.pl w Radiu RMF24 tłumaczył, co mogło doprowadzić do problemów z tak…

Co było przyczyną awarii?

Microsoft poinformował w piątek wieczorem, że przyczyną zakłóceń było przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach. Firma zaznaczyła, że nie był to skutek ataku cybernetycznego, ani złośliwa ingerencja agentów sztucznej inteligencji (AI).

Firma wskazała ponadto, że awaria objęła też asystenta Copilot. Użytkownikom na całym świecie najbardziej dały się jednak we znaki trudności w korzystaniu z takich narzędzi jak Outlook, Teams, czy Microsoft 365.

Reuters powołał się dane serwisu Downdetector, który odnotował ponad 7,4 mln zgłoszeń z całego świata. Podkreślono, że w szczytowym momencie napływało ich blisko 20 tys. na minutę, czyli ponad 1,5 tys. razy więcej niż średnio.

Awaria spowodowała opóźnienia w firmach handlowych, utrudniła niektórym przedsiębiorstwom publikacje wyników finansowych, a linie lotnicze zmusiła do ostrzegania pasażerów przed zakłóceniami w komunikacji.

Reuters podkreślił, że instytucje i organizacje, które utrzymują usługi Microsoftu na własnych serwerach, a nie w chmurze, w mniejszym stopniu odczuły skutki awarii.