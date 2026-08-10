Wielka akcja ratunkowa w Austrii. Rodziny z dziećmi w wózkach utknęły w Alpach

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Rodzinna wycieczka w austriackich Alpach zamieniła się w dramatyczną akcję ratunkową. Aż 36 osób, w tym małe dzieci w wózkach, utknęło na trudno dostępnym terenie w rejonie Sölden na wysokości 2325 metrów n.p.m. Do akcji wkroczyły służby ratunkowe, a część uczestników musiała zostać ewakuowana śmigłowcami.

Rodzinne plany wokół lodowca

To miała być rodzinna wędrówka w letni dzień wokół alpejskiego lodowca w austriackim Tyrolu.

Trzy rodziny, liczące łącznie 36 osób, postanowiły w niedzielę wyruszyć na szlak w okolicach miejscowości Vent, by podziwiać krajobrazy. Wśród uczestników wycieczki znajdowali się zarówno dorośli, młodzież, jak i małe dzieci w wózkach.

Najpierw skorzystali oni z kolejki górskiej i wyjechali do restauracji, znajdującej się na wysokości ponad 2300 n.p.m. Stamtąd turyści podziwiali imponujący widok na lodowiec Tiefenbach, który przyciąga co roku tysiące miłośników gór.

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Pozornie łatwy szlak stał się pułapką

Po chwili odpoczynku grupa zdecydowała się na wędrówkę szlakiem, uznawanym za trasę niezbyt wymagającą. Jednak obecność najmłodszych członków rodzinnego wypadu, w tym maluchów w wózkach, sprawiła, że nawet on okazał się sporym wyzwaniem.

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, podczas marszu dorośli kilkukrotnie stracili orientację i zeszli z oznakowanej trasy. Grupa znalazła się w trudno dostępnym terenie, gdzie poruszanie się z kilkuletnimi dziećmi i maluchami w wózkami stało się już bardzo niebezpieczne.

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Wsparcie z powietrza i interwencja ratowników

W końcu turyści zdecydowali się wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy górscy, wysłano także dwa śmigłowce. Część uczestników wycieczki została odnaleziona w pobliżu urwiska.

Z komunikatu austriackiej policji wynika, że aż 14 osób musiało zostać ewakuowanych śmigłowcami. Pozostałych 22 członków rodzin ratownicy górscy bezpiecznie sprowadzili do doliny.

Wśród uczestników niecodziennej wyprawy znaleźli się turyści z USA, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Austrii. Jak podkreślają służby, mimo trudnych warunków i skomplikowanej akcji ratunkowej, nikt nie odniósł obrażeń.