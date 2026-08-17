Wiele ofiar wypadku autokaru w Brazylii. Zginęła siedmiolatka

RMF24

Co najmniej 10 osób zginęło w niedzielę w wypadku autokaru turystycznego w brazylijskim stanie Rio de Janeiro, na południowym wschodzie kraju. Wśród ofiar śmiertelnych jest siedmioletnia dziewczynka.

Brazylijskie służby medyczne przekazały, że dwoje z pasażerów zmarło po przewiezieniu do szpitala z powodu ciężkich obrażeń odniesionych w wypadku autokaru jadącego z Belo Horizonte do Rio de Janeiro.

Jak poinformowały władze stanu Rio de Janeiro, w wypadku autokaru rannych zostało 39 osób. Większość z nich ma poważne obrażenia.

Do wypadku autokaru, spółki Estrela Guia Turismo, doszło w pobliżu miasta Petropolis z wciąż nieznanych przyczyn. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że na górzystym odcinku drogi pojazd wypadł z trasy i przewrócił się na bok.

Z dotychczasowego śledztwa wynika, że prawdopodobną przyczyną tragedii mogło być złe oznakowanie odcinka trasy, na którym prowadzone są roboty drogowe.