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Wiele ofiar wypadku autokaru w Brazylii. Zginęła siedmiolatka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (06:49)

Co najmniej 10 osób zginęło w niedzielę w wypadku autokaru turystycznego w brazylijskim stanie Rio de Janeiro, na południowym wschodzie kraju. Wśród ofiar śmiertelnych jest siedmioletnia dziewczynka.

Wiele ofiar wypadku autokaru w Brazylii. Zginęła siedmiolatka
Wypadek autokaru w Brazylii /AFP/East News
  • W wypadku autokaru turystycznego w stanie Rio de Janeiro zginęło co najmniej 10 osób.
  • Co najmniej 39 osób zostało rannych, większość z poważnymi obrażeniami.
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Brazylijskie służby medyczne przekazały, że dwoje z pasażerów zmarło po przewiezieniu do szpitala z powodu ciężkich obrażeń odniesionych w wypadku autokaru jadącego z Belo Horizonte do Rio de Janeiro.

Jak poinformowały władze stanu Rio de Janeiro, w wypadku autokaru rannych zostało 39 osób. Większość z nich ma poważne obrażenia.

Do wypadku autokaru, spółki Estrela Guia Turismo, doszło w pobliżu miasta Petropolis z wciąż nieznanych przyczyn. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że na górzystym odcinku drogi pojazd wypadł z trasy i przewrócił się na bok.

Z dotychczasowego śledztwa wynika, że prawdopodobną przyczyną tragedii mogło być złe oznakowanie odcinka trasy, na którym prowadzone są roboty drogowe.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Brazylia
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