Wieczorny lot do Teheranu. Trump: Iran chce zawrzeć porozumienie

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„Iran chce zawrzeć porozumienie. To może się wydarzyć” – powiedział Donald Trump w Waszyngtonie. Wcześniej agencja Reutera podała informację, że do Teheranu na rozmowy w sprawie umowy udali się negocjatorzy z Kataru.

Reuters podał, powołując się na urzędnika zaznajomionego z przebiegiem negocjacji, że Katarczycy polecieli w poniedziałek wieczorem do stolicy Iranu, by rozmawiać z szefem dyplomacji Abbasem Aragczim.

Przedmiotem dyskusji jest wersja projektu porozumienia między USA a Iranem, nad którą trwają negocjacje od ośmiu dni - dodał urzędnik.

Tuż przed wyborami połówkowymi Donald Trump w Waszyngtonie próbował przekonać Amerykanów i cały świat, że możliwe jest zawarcie porozumienia z Iranem.

O negocjacjach mówił też wiceprezydent USA. Osiągnęliśmy pewny postęp, zobaczymy, czy uda nam się osiągnąć jeszcze więcej. Nie ustaliliśmy terminów wznowienia uderzeń (na Iran – przyp. RMF FM) - stwierdził J.D. Vance.

Teheran przekazał z kolei, że rozmowy w sprawie zakończenia konfliktu trwają. Konsultacje za pośrednictwem mediatorów są bardzo intensywne. Przedstawiliśmy nasze warunki i propozycje, a wszystko zależy od politycznej racjonalności Waszyngtonu – powiedział irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Jego wypowiedź cytuje Reuters, powołując się na irańską agencję informacyjną IRNA.

Spełnienie żądań, a później otwarcie cieśniny Ormuz

Wcześniej rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei przekazał, że Iran przekazał swoje żądania dotyczące zawarcia pokoju negocjatorom. Jeśli żądania Teheranu zostaną spełnione, możliwe będzie przywrócenie bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz oraz wznowienie procesu negocjacyjnego w bardzo krótkim czasie – zaznaczył.

Irańscy negocjatorzy opuścili w niedzielę Dohę, gdzie rozmawiali z katarskimi mediatorami. Tego samego dnia Donald Trump, przemawiając na wiecu wyborczym w Iowa, oświadczył, że dotychczas powstrzymywał się od dalszych ataków na Iran, ponieważ chciał uniknąć kolejnych ofiar. Podkreślił jednak, że w pewnym momencie Stany Zjednoczone będą musiały wymierzyć Teheranowi „twardy cios”.