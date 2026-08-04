Więcej turystów niż mieszkańców. Czarnogóra pęka w szwach

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Czarnogóra mierzy się najazdem turystów związanym ze szczytem sezonu wakacyjnego. W ciągu trzech dni do kraju wjechało blisko 633 tysiące osób - więcej niż wynosi liczba jego stałych mieszkańców.

Czarnogóra mierzy się najazdem turystów związanym ze szczytem sezonu wakacyjnego (widok na miasto Perast); fot. DaLiu

Czarnogóra mierzy się najazdem turystów związanym ze szczytem sezonu wakacyjnego (widok na miasto Perast); fot. DaLiu / Shutterstock

Czarnogórska policja podała w mediach społecznościowych, że między 31 lipca a 2 sierpnia granice kraju przekroczyło 632 766 podróżnych oraz 146 147 pojazdów.

Dla porównania, według spisu powszechnego z 2023 roku Czarnogóra liczy 623 633 mieszkańców. Oznacza to, że liczba osób wjeżdżających do kraju w weekend przekroczyła liczbę mieszkańców.

Największy ruch na granicy z Serbią

Najwięcej osób odprawiono na przejściu Dobrakovo, położonym przy granicy serbsko-czarnogórskiej. Przejechało tamtędy 80 694 podróżnych.

Duże natężenie ruchu odnotowano także na innych przejściach i w portach lotniczych:

Debeli Brijeg - 78 800 pasażerów,

Sukobin/Muriciani - 72 937,

Draczenovac - 67 155,

Bożaj - 44 283,

lotnisko w Podgoricy - 35 823,

lotnisko w Tivacie - 32 532,

port w Kotorze - 31 064 pasażerów.

Ponad 20 kilometrów kolejki do Chorwacji

W miniony weekend szczególnie trudna sytuacja panowała na przejściu granicznym między Czarnogórą a Chorwacją. Jak informowały lokalne media, po chorwackiej stronie utworzyły się kolejki pojazdów o długości przekraczającej 20 kilometrów.

Podróżni mieli spędzać w oczekiwaniu na odprawę ponad 10 godzin. W czasie upałów mieszkańcy okolicznych miejscowości rozdawali kierowcom i pasażerom wodę oraz udostępniali im toalety. Odnotowano też przypadki osób, które z powodu trudnych warunków wymagały pomocy medycznej.