Więcej turystów niż mieszkańców. Czarnogóra pęka w szwach

Czarnogórska policja podała w mediach społecznościowych, że między 31 lipca a 2 sierpnia granice kraju przekroczyło 632 766 podróżnych oraz 146 147 pojazdów.
Dla porównania, według spisu powszechnego z 2023 roku Czarnogóra liczy 623 633 mieszkańców. Oznacza to, że liczba osób wjeżdżających do kraju w weekend przekroczyła liczbę mieszkańców.
Największy ruch na granicy z Serbią
Najwięcej osób odprawiono na przejściu Dobrakovo, położonym przy granicy serbsko-czarnogórskiej. Przejechało tamtędy 80 694 podróżnych.
Duże natężenie ruchu odnotowano także na innych przejściach i w portach lotniczych:
- Debeli Brijeg - 78 800 pasażerów,
- Sukobin/Muriciani - 72 937,
- Draczenovac - 67 155,
- Bożaj - 44 283,
- lotnisko w Podgoricy - 35 823,
- lotnisko w Tivacie - 32 532,
- port w Kotorze - 31 064 pasażerów.
Ponad 20 kilometrów kolejki do Chorwacji
W miniony weekend szczególnie trudna sytuacja panowała na przejściu granicznym między Czarnogórą a Chorwacją. Jak informowały lokalne media, po chorwackiej stronie utworzyły się kolejki pojazdów o długości przekraczającej 20 kilometrów.
Podróżni mieli spędzać w oczekiwaniu na odprawę ponad 10 godzin. W czasie upałów mieszkańcy okolicznych miejscowości rozdawali kierowcom i pasażerom wodę oraz udostępniali im toalety. Odnotowano też przypadki osób, które z powodu trudnych warunków wymagały pomocy medycznej.