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Więcej policjantów w miejscach publicznych. Czesi reagują na strzelaninę w Krakowie

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 7 listopada (23:44)

Policja Republiki Czeskiej reaguje na tragiczną strzelaninę w Krakowie. Z opublikowanego komunikatu wynika, że w przestrzeni publicznej pojawi się więcej policjantów z długą bronią.

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Więcej policjantów w miejscach publicznych. Czesi reagują na strzelaninę w Krakowie
Zdj. ilustracyjne (fot. M-SUR) /Shutterstock

Komunikat czeskiej policji został opublikowany w sobotni wieczór w mediach społecznościowych. 

„W ramach międzynarodowej współpracy policyjnej pozostajemy w ścisłym kontakcie z polskimi kolegami, dzięki czemu dysponujemy podstawowymi informacjami. Chociaż strzelanina w Krakowie nie powinna mieć bezpośredniego związku z Czechami, podejmujemy zapobiegawcze środki bezpieczeństwa” - wyjaśniono. 

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Czeska policja przekazała, że w miejscach publicznych, w których pojawiają się tłumy, będzie więcej policjantów z długą bronią i kamizelkami balistycznymi.

„Będziemy również indywidualnie uzgadniać z władzami samorządowymi ewentualne rozmieszczenie barier technicznych w ramach planowanych wydarzeń kulturalnych w miastach” - zapowiedziano.

Do komunikatu czeskiej policji odniosła się w sobotni wieczór Ambasada RP w Pradze. 

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Wszystkich Polaków przebywających w Czechach prosimy o stosowanie się do zaleceń czeskich służb porządku publicznego - podkreślono na portalu X. 

Dramatyczne wydarzenia w historycznym centrum Krakowa

W sobotnie popołudnie w ścisłym centrum Krakowa doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień. Zastrzelił 6 osób, a 15 ranił. Sprawca został postrzelony i ujęty przez policję.

W domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono 3 martwe osoby - dwie kobiety i mężczyznę. To najprawdopodobniej jego rodzice oraz siostra. 

24-latek nie był wcześniej karany. Miał pozwolenie na broń.


Źródło: RMF24
Tagi: Czechy

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