Według portalu Hrodna Life w Grodnie zatrzymano we wtorek wiceszefową Związku Polaków na Białorusi Renatę Dziemiańczuk. Prezes ZPB Andżelika Borys oraz członek zarządu organizacji Andrzej Poczobut od blisko roku przebywają w areszcie.

Akcja solidarności z aresztowanymi przedstawicielami polskiej mniejszości na Białorusi - Andżeliką Borys i Andrzejem Poczobutem / Artur Reszko / PAP

Do zatrzymania według portalu doszło we wtorek o godz. 18.30 (16.30 w Polsce). Przyczyna zatrzymania nie jest znana. Tę samą informację podaje portal ZPB - Znadniemna.pl.



Od marca ubiegłego roku w areszcie przebywają Andżelika Borys i dziennikarz Andrzej Poczobut, członkowie władz ZPB. Władze Białorusi zarzucają im "podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym" oraz "rehabilitację nazizmu". Oboje zostali uznani za więźniów politycznych.



W ramach sprawy wszczętej przeciwko aktywistom mniejszości polskiej początkowo zatrzymano i aresztowano jeszcze trzy osoby - dwie działaczki ZPB Marinę Tiszkowską i Irenę Biernacką, a także aktywistkę mniejszości Annę Paniszewą z Brześcia. Trzy kobiety zostały w maju ubiegłego roku wypuszczone z aresztu i wyjechały do Polski. Jak twierdzą, postawiono im warunek, że nie mogą pozostać na Białorusi, której - podobnie jak Borys i Poczobut - są obywatelkami.