Wiceszef Światowego Kongresu Ukraińców zmarł nagle za granicą

RMF24

Nie żyje Pawło Sadoha, zastępca przewodniczącego Światowego Kongresu Ukraińców (UWC) i wieloletni lider ukraińskiej diaspory w Portugalii. Zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć potwierdziła ambasada Ukrainy w Lizbonie.

Sadoha zmarł nagle w niedzielę - dowiedziała się PAP. Dotychczas nie przekazano do publicznej wiadomości informacji o okolicznościach zgonu lidera ukraińskiej diaspory w Portugalii.

W poniedziałek w kilku kościołach katolickich aglomeracji Lizbony odbyły się msze w intencji zmarłego, który znany był portugalskiej opinii publicznej z organizowania protestów przeciwko rosyjskiej napaści na Ukrainę, a także koordynowania pomocy dla ukraińskich uchodźców wojennych.

Sadoha w ostatnich latach nagłaśniał też przypadki podszywania się domniemanych rosyjskich szpiegów pod pracowników portugalskiej administracji, aby wyłudzać poufne dane ukraińskich uchodźców. Krytykował też kilkakrotnie zbyt małą, jego zdaniem, pomoc dla ukraińskich ofiar rosyjskiej agresji, które schroniły się w Portugalii.

Jedną z ostatnich akcji wiceszefa Światowego Kongresu Ukraińców było napiętnowanie sierpniowej podróży do Rosji portugalskiego deputowanego Partii Socjalistycznej Jose Carlosa Barbosy.

Sadoha był krytykowany przez część portugalskich komentatorów za swoje powiązania ze skrajnie prawicowym Ogólnoukraińskim Zjednoczeniem „Swoboda” założonym w 1991 r. we Lwowie.

Pochodzący z tego miasta Sadoha nie ukrywał na łamach portugalskich mediów swojej sympatii do Stepana Bandery, przywódcy frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tzw. OUN-B, która w czasie II wojny światowej dopuściła się ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu oraz w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim.