RMF24

Statek handlowy, płynący z Rumunii do Egiptu, został zatopiony w wyniku ataku drona morskiego – poinformowała agencja Reutera. Cała 12-osobowa załoga została uratowana przez bułgarską marynarkę wojenną. To już siedemnasty taki atak w regionie od lipca tego roku.

W poniedziałkowy poranek na Morzu Czarnym, około 75 kilometrów na południowy wschód od przylądka Kaliakra, doszło do poważnego incydentu z udziałem statku handlowego Betul 8. Jednostka, płynąca pod banderą Somalii, została trafiona przez drona morskiego. Informacje te potwierdziły źródła zajmujące się bezpieczeństwem morskim.

Statek, przewożący 3 tysiące ton pszenicy z Rumunii do Egiptu, nadał sygnał SOS, gdy znalazł się w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Na pokładzie znajdowało się 12 marynarzy – obywatele Turcji i Azerbejdżanu. Dzięki szybkiej akcji bułgarskiej marynarki wojennej załoga została ewakuowana na ląd śmigłowcem. Według informacji przekazanych przez bułgarskie ministerstwo transportu, wszyscy członkowie załogi są w dobrej kondycji.

To kolejny z serii ataków na statki handlowe w rejonie Morza Czarnego. Od połowy lipca odnotowano już 17 podobnych incydentów, głównie w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Region ten jest kluczowy dla eksportu towarów z Ukrainy, która pozostaje jednym z największych eksporterów zbóż na świecie. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ukraińskie porty i szlaki morskie są regularnie atakowane.

Władze Rumunii i Bułgarii ostrożnie komentują odpowiedzialność za te ataki. W niektórych przypadkach winą obarczano Rosję, jednak Moskwa konsekwentnie odrzuca te zarzuty.