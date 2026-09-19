Wesele syna Trumpa za miliony od rosyjskiego oligarchy. Reakcja prezydenta

Prezydent komentuje: To całkowicie dozwolone
W piątek Donald Trump odniósł się do medialnych doniesień o tym, że rosyjski oligarcha Umar Kriemliow sfinansował dwudniowe wesele jego syna, Donalda Trumpa Jr., na prywatnej wyspie na Bahamach. Prezydent USA podczas spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym podkreślił, że nie widzi w tym nic niewłaściwego.
„To jest całkowicie, całkowicie dozwolone i wiele osób urządza imprezy i tak dalej (...) Ale z tego co rozumiem, on mu się odwdzięczył. Nie chciał tego, więc słyszałem, że mu zwrócił pieniądze” – powiedział Trump.
Jak dodał, gdy dowiedział się o sprawie, zapytał syna o szczegóły. Kiedy usłyszałem tę historię (...) zapytałem go o to. Powiedział: „No to oddam te pieniądze.” To było jakiś czas temu – relacjonował prezydent.
Kim jest Umar Kriemliow?
Według portalu ProPublica, Umar Kriemliow wydał ponad 200 milionów dolarów na wynajęcie wyspy i pokaz fajerwerków po ślubie Trumpa Jr. i jego żony Bettiny. Kriemliow to prezes sponsorowanego przez Gazprom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA) oraz były członek gangu motocyklowego Nocne Wilki, znanego z bliskich relacji z Władimirem Putinem.
Urodzony jako Umar Lutfułojew, Kriemliow jest także bliskim współpracownikiem Aleksieja Rubieżnoja, szefa Służby Bezpieczeństwa Prezydenta Rosji i wiceszefa Federalnej Służby Ochrony.
Rosyjski portal Projekt informuje, że Kriemliow ma kryminalną przeszłość, a dzięki znajomościom zdobył kontrolę nad firmami bukmacherskimi w Rosji. Tuż przed weselem Trumpa Jr. miał uczestniczyć w rosyjskiej delegacji podczas wizyty Putina w Chinach.
Donald Trump Jr. pisze o „drogim przyjacielu”
Według ProPublica, Kriemliow jest również zaangażowany w działalność organizacji Zdrowa Ojczyzna, którą ukraińskie władze oskarżają o udział w programie wywożenia i indoktrynacji dzieci z Ukrainy.
Donald Trump Jr. i jego żona w oświadczeniu podkreślili, że Kriemliow to ich „drogi przyjaciel”, a wystawna impreza była „bezinteresownym prezentem ślubnym”. Zapewniają, że za gestem nie stała żadna polityczna motywacja.
„To po prostu śmierdzi”
Sprawa wywołała jednak szerokie oburzenie, także wśród polityków Partii Republikańskiej. W piątek senator John Curtis z Utah ostro skrytykował syna prezydenta.
To po prostu śmierdzi. To korupcja, nie podoba mi się to (...) To poważna sprawa – powiedział w nagraniu opublikowanym na platformie X.