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Jak przekazał przewodniczący parlamentu Wenezueli, Jorge Rodriguez, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1430 osób. Rodriguez dodał, że 3238 osób jest rannych, a 3142 osoby zostały bez dachu nad głową.

W piątek Rodriguez informował o 920 zabitych. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy.

W środę dwa wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 zniszczyły setki budynków w Caracas i okolicach. Najbardziej ucierpiało nadmorskie miasto La Guaira, gdzie runęło co najmniej 100 budynków, w tym wysokie apartamentowce.

Międzynarodowa mobilizacja

W ostatnich godzinach na lotnisku pod Caracas wylądowało 17 samolotów z ponad 1,6 tysiąca ratowników z zagranicy – poinformował wiceszef wenezuelskiej dyplomacji Oliver Blanco. To jednak dopiero początek – spodziewanych jest kolejnych 25 lotów z ekipami ratunkowymi i pomocą humanitarną.

Wenezuela przyjmuje wsparcie z całego świata. Na miejscu są już ratownicy z Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych. W drodze są kolejne zespoły z Holandii, Niemiec i Włoch. Międzynarodowa solidarność w obliczu tragedii jest ogromna.

Lotnisko pod Caracas znów działa

Trzęsienie ziemi poważnie uszkodziło infrastrukturę, w tym międzynarodowe lotnisko pod Caracas. Dzięki wysiłkom służb udało się jednak uruchomić jeden z pasów startowych. To umożliwiło lądowanie pierwszych samolotów z pomocą humanitarną, głównie z USA.

Każda minuta jest na wagę złota. Prezydent Salwadoru Nayib Bukele przekazał, że ekipa z jego kraju po siedmiu godzinach walki z gruzami uratowała żywą 39-letnią kobietę. Udało się także wydostać nastolatkę i jej psa z zawalonego budynku w Catia La Mar, jednym z najbardziej poszkodowanych miast w stanie La Guaira.