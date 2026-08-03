Węgrzy typują prezydenta. Wśród kandydatów bohater memów i modelka Victoria's Secret

RMF24

Węgierska scena polityczna przechodzi prawdziwą rewolucję. Po odejściu prezydenta Tamasa Sulyoka, internauci przejęli inicjatywę i typują na nową głowę państwa nie tylko polityków, ale także gwiazdy popkultury, naukowców, a nawet bohaterów internetowych memów. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk pojawiają się Andras Arato, znany jako "Hide the Pain Harold", modelka Victoria’s Secret Barbara Palvin oraz twórca kostki Rubika Erno Rubik.

Po przyjęciu przez węgierski parlament poprawki do konstytucji i usunięciu prezydenta Tamasa Sulyoka, kraj stanął przed wyjątkową sytuacją. Obowiązki głowy państwa tymczasowo przejęła przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthoffer.

W związku z sytuacją, premier Peter Magyar i jego partia Tisza poprosili obywateli o zgłaszanie własnych kandydatów na najwyższy urząd w państwie.

Propozycje wahają się od rozsądnych po zupełnie kuriozalne - zauważył „Guardian”.

Od memów po światowe wybiegi

Szczególną popularność zyskał Andras Arato, emerytowany inżynier elektryk, który zdobył międzynarodową sławę jako bohater memów „Hide the Pain Harold”. Jego kandydatura pojawiła się w licznych internetowych ankietach, gdzie często zajmował czołowe miejsca.

W gronie kandydatów wymieniano także Barbarę Palvin, światowej sławy modelkę Victoria’s Secret, oraz Erno Rubika, twórcę słynnej kostki. Nie zabrakło również propozycji ze świata nauki – internauci wskazywali m.in. biochemiczkę i laureatkę Nagrody Nobla, Katalin Kariko.

Polityka to oczywiście poważna sprawa, ale jest w niej też miejsce na odrobinę humoru i na poczucie wolności, jakiego część Węgrów doświadcza po ostatnich 16 latach – podkreśla Eszter Jambor, twórczyni internetowa, która zainicjowała jedną z ankiet, odnosząc się do okresu rządów Viktora Orbana.

Magyar ogłosił wcześniej, że na stanowisko zamierza nominować arcymistrzynię szachową Judit Polgar, która ostatecznie nominacji odmówiła. Zapowiedział także, że kandydat musi być osobą niezależną od partii politycznych.