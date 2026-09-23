Węgrzy przeszukali mieszkanie Marcina Romanowskiego

RMF24

Węgierska policja poinformowała, że przeszukała w Budapeszcie mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał „były zagraniczny urzędnik" powiązany z think tankiem wspieranym przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Według węgierskich mediów chodzi o mieszkanie Marcina Romanowskiego, które opuścił po wygranej w wyborach Petera Magyara.

W komunikacie węgierska policja nie wymieniła wprost nazwiska Romanowskiego, określając go jako „byłego zagranicznego urzędnika", powiązanego ze wspieranym przez rząd Orbana think tankiem Centrum Praw Podstawowych (Alapjogokert Koezpont).

W poście na X dziennikarka wiodącego węgierskiego tygodnika „HVG" Viktoria Serduelt napisała, że chodzi o Marcina Romanowskiego.

„Śledczy prowadzą dziś przeszukania w budynkach spółki (Centrum Praw Podstawowych) w Budapeszcie, w firmie księgowej obsługującej to przedsiębiorstwo, a także pod ostatnim znanym adresem pobytu na Węgrzech byłego zagranicznego urzędnika powiązanego ze spółką" - przekazała policja w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Jak dodała, think tank zatrudniał „byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego międzynarodowo", płacąc mu ponad 3,5 mln forintów miesięcznie (ok. 42 tys. zł), „mimo że pracował dla firmy jedynie w minimalnym zakresie".

Policja zaznaczyła, że w przeszukiwanych miejscach zabezpieczane są akta, dokumenty, umowy, faktury oraz listy płac; śledczy kopiują dane z serwera Centrum Praw Podstawowych i przesłuchują świadków.

Miliardy forintów

Telewizja RTL poinformowała na początku września, że nowy rząd Węgier, kierowany przez Petera Magyara, bada sprawę wypłacenia przez gabinet Orbana miliardów forintów na rzecz Centrum Praw Podstawowych, w ramach którego działał m.in. zatrudniający Romanowskiego Polsko-Węgierski Instytut Wolności.

Romanowski stanął na czele Instytutu w kwietniu 2025 roku, gdy rządem Węgier kierował Orban. Od ówczesnych władz w Budapeszcie były polski wiceminister otrzymał ochronę międzynarodową.

Marcin Romanowski w Tyraspolu. „Aferzyści ukrywają się u putinowców” Lawinę politycznych komentarzy wywołała ujawniona przez RMF FM informacja, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski wysłał list do warszawskiego sądu ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza - zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Były…

Zarzuty wobec Romanowskiego

Romanowski ma sformułowane zarzuty w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

W sierpniu służby prasowe warszawskiego Sądu Okręgowego poinformowały, że do tego sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego; z koperty i pisma wynikało, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza - separatystycznego regionu stanowiącego część Mołdawii w świetle prawa międzynarodowego, ale pozostającym de facto pod kontrolą Rosji.

Romanowski opuścił Węgry po wygranej w kwietniowych wyborach parlamentarnych w tym kraju partii Tisza Magyara.