Węgry mówią "dość" dzikim zwierzętom w cyrkach. Zakaz już od 2027 roku

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Rząd w Budapeszcie ogłosił wprowadzenie od 2027 roku całkowitego zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach, odpowiadając na rosnące oczekiwania społeczne i postulaty obrońców praw zwierząt. Co dokładnie oznacza ta decyzja i jak wpłynie na branżę rozrywkową?

Rząd Węgier postanowił pójść śladem innych europejskich krajów i wprowadzić zakaz pozyskiwania, hodowli, przetrzymywania, tresury, prezentowania oraz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. O decyzji poinformowała rzeczniczka rządu, Eva Magyar, cytowana przez agencję MTI. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2027 roku.

Społeczne oczekiwania i europejskie trendy

Jak podkreśliła rzeczniczka podczas konferencji prasowej, w ostatnich latach na Węgrzech narastały społeczne oczekiwania oraz postulaty obrońców praw zwierząt dotyczące zakończenia wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach.

- Trend ten jest widoczny w całej Europie, a państwa coraz częściej ograniczają lub zakazują takich praktyk – zaznaczyła Magyar.

Warto przypomnieć, że dotychczas na Węgrzech obowiązywał jedynie częściowy zakaz. Pozwalał on na przenoszenie dzikich zwierząt z krajów o bardziej rygorystycznych przepisach do węgierskich obiektów.

Okres przejściowy i nowe zasady

Nowe przepisy przewidują okres przejściowy. Zwierzęta, które będą legalnie przetrzymywane w momencie wejścia regulacji w życie, będą mogły pozostać u obecnych właścicieli do końca swojego życia lub tak długo, jak będą częścią zbioru zwierząt. Jednak nie będzie już można ich rozmnażać, tresować, prezentować ani wykorzystywać w występach cyrkowych.