Węgry mają prezydenta. Parlament zdecydował

RMF24

Były prezes Sądu Najwyższego Andras Baka został wybrany przez węgierski parlament na urząd prezydenta Węgier. Fidesz zbojkotował wybory głowy państwa.

40 minut głosowania, 20 - liczenia

Andras Baka został we wtorek wybrany przez Zgromadzenie Narodowe (parlament) Węgier na urząd prezydenta. Wybór nowego szefa państwa zbojkotowała największa partia opozycji, Fidesz.

W głosowaniu wzięło udział 146 ze 199 deputowanych. Oddano 140 głosów za i sześć przeciw.

Deputowani mieli 40 minut na wrzucenie głosu do urny. Następnych 20 minut przeznaczono na ich podliczenie.

Baka następcą Sulyoka

Poprzednim prezydentem wybranym przez parlament - zdominowany wówczas przez Fidesz byłego premiera Viktora Orbana - był Tamas Sulyok. Opuścił on urząd 20 lipca po podpisaniu przyjętej przez nowy parlament poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie go od władzy.

Po wygaśnięciu mandatu Sulyoka obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo marszałkini parlamentu Agnes Forsthoffer.