Węgierski rząd proponuje zmianę przepisów dotyczących LGBT+

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Węgierski rząd przedstawił w poniedziałek projekt ustawy, który ma zmienić przepisy dot. LGBT+ wprowadzone w 2021 roku przez rząd Viktora Orbána. Obowiązujące regulacje ograniczały możliwość udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści dotyczących homoseksualności i tzw. tranzycji.

Nowy projekt został przedstawiony przez gabinet Pétera Magyara. Jak zauważa agencja AFP, może to być pierwszy wyraźny sygnał zmiany podejścia władz Węgier do praw osób LGBT+.

Przepisy przyjęte w 2021 roku wprowadziły zakaz udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści - jak to określono - promujących tzw. tranzycję i homoseksualizm. Były również wykorzystywane do ograniczania organizacji marszów równości. W kwietniu tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że węgierska ustawa jest niezgodna z prawem UE. Według TSUE narusza ona m.in. zasadę niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Zgodnie z nowym projektem zakazane miałyby być treści, które mogą poważnie zaszkodzić fizycznemu, psychicznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu lub moralnemu rozwojowi dzieci. Rząd podkreśla, że przepisy mają obowiązywać bez względu na orientację seksualną, co ma umożliwić ich dostosowanie do prawa unijnego.

Szef węgierskiego rządu zapowiedział jednocześnie zdecydowaną walkę z treściami dostępnymi dla nieletnich, które promują przemoc seksualną, manipulację lub wykorzystywanie.

W sobotę Magyar zasygnalizował, że rząd rozważa nowelizację ustawy z 2020 roku, która ogranicza prawo do adopcji wyłącznie do małżeństw i uniemożliwia adopcję dzieci przez pary jednopłciowe.