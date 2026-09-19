Wczoraj ciągnęli trumny USA i Izraela. Dziś Irańczycy stawiają warunki zakończenia wojny

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Szef irańskiej Rady Bezpieczeństwa Mohsen Rezaji poinformował, że trzy warunki wznowienia rozmów pokojowych z USA i Izraelem zostały przekazane mediatorom z Kataru i Pakistanu, którzy przekazali je Białemu Domowi. Wczoraj natomiast ulicami Teheranu przeszedł wiec „Janfada-ye Iran”, czyli w dosłownym tłumaczeniu „Samopoświęcający się”. Oprócz prezentacji irańskich dronów i sprzętu wojskowego, można było zobaczyć symboliczne trumny.

Dziś mija 205. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, jednak obie strony kontynuują sporadyczne ostrzały. W ostatnich tygodniach ciężar działań przeniósł się na blokady morskie i presję gospodarczą. Konflikt w dużej mierze koncentruje się wokół blokowanej dla żeglugi cieśniny Ormuz, co wpływa na ceny paliw - dziś baryłka ropy brent kosztuje ok. 104,82 dolara. Iran zasygnalizował chęć wznowienia rozmów pokojowych.

Iran przekazał Trumpowi warunki zakończenia wojny

Agencja Reutera podaje, że Iran przekazał mediatorom warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje mające na celu zakończenie wojny z USA. Tak stwierdził w dzisiejszym wywiadzie udzielonym dla stacji Al-Dżazira szef irańskiego bezpieczeństwa Mohsen Rezaji. Warunki to:

zakończenie wojny na wszystkich frontach ,

, odmrożenie irańskich funduszy ,

, zniesienie blokady morskiej.

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu dodał, że trwają konsultacje z mediatorami katarskimi i pakistańskimi oraz że Teheran oczekuje na odpowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa. Ta jeszcze nie nadeszła.

Drony, sprzęt wojskowy i symboliczne trumny

Jeszcze wczoraj natomiast, 18 września, w Teheranie zorganizowano wiec „Janfada-ye Iran”, czyli w dosłownym tłumaczeniu „Samopoświęcający się”. Irańscy organizatorzy określili to wydarzenie mianem mobilizacji 313 tysięcy osób. Pochód przeszedł trasą od placu Imama Husajna do placu Enghelab. Wojskowi ciągnęli symboliczne trumny USA i Izraela. Agencja Associated Press podała natomiast, że ​​w zorganizowanym przez władze wiecu, który obejmował także prezentację dronów i innego sprzętu wojskowego, wzięło udział ponad 300 tysięcy osób.

Fot. Hamed Malekpour/Middle East Images/ABACAPRESS / AFP/East News

Członkinie irańskiej formacji paramilitarnej Basidż maszerują z karabinami podczas wiecu wojskowego „Jan-Fada” (osób gotowych poświęcić życie); fot. Hamed Malekpour/Middle East Images/ABACAPRESS / AFP/East News

Fot. Hamed Malekpour/Middle East Images/ABACAPRESS / AFP/East News