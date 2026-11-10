Wchodzą w cykl wyborczy z obawami. „Federacja Rosyjska nasila działania”

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Mołdawianie wchodzą w cykl wyborczy - w latach 2027-2029 mają zaplanowane wybory parlamentarne, prezydenckie i lokalne. Wywrzeć wpływ na sytuację w kraju z pewnością będą chcieli Rosjanie. „Już teraz widzimy, jak intensywnie Federacja Rosyjska się przygotowuje i nasila swoje działania” - mówi szef mołdawskiej Służby Informacji i Bezpieczeństwa Alexandru Musteata.

Mołdawianie wchodzą w cykl wyborczy - w latach 2027-2029 mają zaplanowane wybory parlamentarne, prezydenckie i lokalne (zdjęcie ilustracyjne)

Mołdawianie wchodzą w cykl wyborczy - w latach 2027-2029 mają zaplanowane wybory parlamentarne, prezydenckie i lokalne (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przed nami ponownie trzy lata wyborcze - powiedział w poniedziałek Alexandru Musteata, odnosząc się do zaplanowanych na lata 2027-2029 wyborów parlamentarnych, prezydenckich i lokalnych. Już teraz widzimy, jak intensywnie Federacja Rosyjska się przygotowuje i nasila swoje działania - dodał szef Służby Informacji i Bezpieczeństwa (SIS) w wypowiedzi na konferencji prasowej poświęconej rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Jak zaznaczył, aktywność tę SIS obserwuje już w Gagauzji, autonomicznej republice na południu Mołdawii, gdzie 15 listopada odbędą się wybory baszkana, czyli szefa autonomii, oraz członków lokalnego Zgromadzenia Ludowego. Funkcjonariusz nie ujawnił szczegółów zaobserwowanych działań, podkreślając, że sytuacja rozwija się na bieżąco.

Szef SIS podkreślił, że postępy Mołdawii w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności nie oznaczają, że zagrożenia zniknęły. Ta walka się nie kończy. Jest to ciągły proces - powiedział, wskazując na potrzebę dalszej współpracy mołdawskich instytucji z partnerami europejskimi.

Poinformował również, że rozpoczęta w 2022 roku reforma SIS przyczyniła się do zacieśnienia współpracy z europejskimi służbami wywiadowczymi.

Mołdawia przyczyna się do wzmacniania bezpieczeństwa w regionie

Mołdawia jest aktywnym partnerem unijnego Centrum Analiz Wywiadowczych (INTCEN), z którym wymienia informacje i uczestniczy we wspólnych operacjach, również niejawnych. Według szefa SIS Mołdawia nie jest już jedynie odbiorcą regionalnego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa, lecz sama przyczynia się do jego wzmacniania, m.in. dzięki zdolnościom wywiadowczym i obronnym.

Wcześniej, na początku listopada, prezydent Mołdawii Maia Sandu ostrzegła przed kolejnymi próbami destabilizacji kraju przez Rosję. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego oceniła, że Moskwa będzie próbowała wywoływać napięcia wewnętrzne, aby utrudnić Mołdawii integrację z Unią Europejską.