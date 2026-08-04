Wcale nie Paryż. Oto najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata

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Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym Globalnym Indeksie Atrakcyjności Miast Turystycznych na rok 2026. Ranking, opracowany przez międzynarodowy zespół badaczy, odszedł od tak oczywistych kryteriów oceny, jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli. Zestawienie uwzględnia nie tylko popularność, ale także emocjonalny wpływ i rozpoznawalność miast na świecie.

Nowy Jork na szczycie światowego rankingu

W najnowszym Globalnym Indeksie Atrakcyjności Miast Turystycznych na rok 2026 bezapelacyjnie zwyciężył Nowy Jork. Amerykańska metropolia wyprzedziła Paryż oraz Osakę, które zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. W pierwszej dziesiątce znalazły się także takie miasta jak Kioto, Seul, Londyn, Rzym, Bangkok, Okinawa i Chicago.

Ranking, przygotowany przez Yanolja Research we współpracy z Purdue University oraz Kyung Hee University, odszedł od tradycyjnych kryteriów, takich jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli. Tym razem pod uwagę wzięto „świadomość poznawczą” oraz „atrakcyjność emocjonalną”.

Emocje ważniejsze niż liczby

Twórcy rankingu podkreślają, że kluczowe znaczenie miały nie tylko twarde dane, ale także to, jak miasta są postrzegane i jakie emocje wywołują w turystach.

Indeks z 2026 roku pokazuje, że najbardziej konkurencyjne miasta turystyczne nie są już po prostu najczęściej odwiedzanymi lub najbardziej promowanymi miejscami. To miasta, które skutecznie przekształcają globalną świadomość w emocjonalnie znaczące doświadczenia odwiedzających – podkreślił dr SooCheong (Shawn) Jang, profesor Uniwersytetu Purdue i dyrektor Yanolja Research.

Nowy Jork, USA / Shutterstock

Dwa dodatkowe rankingi: rozpoznawalność i emocje

Badanie zostało podzielone na trzy zestawienia. W rankingu świadomości poznawczej, analizującym rozpoznawalność i liczbę wzmianek o miastach, ponownie triumfował Nowy Jork, wyprzedzając Paryż, Londyn, Rzym i Bangkok.

Z kolei ranking atrakcyjności emocjonalnej, skupiający się na wrażeniach i poziomie zadowolenia turystów, zdominowały miasta azjatyckie – Osaka i Kioto. Nowy Jork uplasował się tam na trzecim miejscu, wyprzedzając Seul i Paryż.

Eksperci zwracają uwagę także na rosnącą rolę azjatyckich metropolii w światowej turystyce.

Nowy Jork na pierwszym miejscu w rankingu pokazuje siłę połączenia niezrównanej globalnej rozpoznawalności z silną atrakcyjnością empiryczną. Jednocześnie rozwój azjatyckich destynacji, takich jak Osaka, Kioto, Seul i Okinawa, udowadnia, że atrakcyjność emocjonalna staje się decydującym źródłem konkurencyjności turystycznej – wskazał dr Jang.