Ważą się losy Merza. Trwają wybory w Berlinie i Meklemburgii

RMF24

Punktualnie o 8:00 rano otwarto lokale wyborcze w Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. To nie są zwykłe wybory – ich wyniki mogą wywołać polityczne trzęsienie ziemi na szczeblu federalnym. Po niedawnej, bolesnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie, przyszłość kanclerza Friedricha Merza wisi na włosku. Czy niedzielne głosowanie okaże się dla niego ostatnim sprawdzianem?

Berlin: młodzi wyborcy wchodzą do gry

W stolicy Niemiec mieszkańcy wybierają skład Izby Deputowanych oraz dwanaście zgromadzeń dzielnicowych. To historyczny moment – po raz pierwszy do urn mogą pójść także 16- i 17-latkowie. Czy młodzi wyborcy odmienią polityczną mapę Berlina?

Według najnowszego sondażu Politbarometer dla stacji ZDF, największe szanse na zwycięstwo ma Lewica, która może liczyć na 22 procent głosów. Tuż za nią plasują się CDU (20 proc.), AfD (18 proc.), Zieloni (15 proc.) oraz SPD (12 proc.).

Jeśli te prognozy się potwierdzą, Alternatywa dla Niemiec (AfD) podwoi swój wynik sprzed trzech lat, co byłoby spektakularnym sukcesem tej prawicowo-populistycznej partii.

Meklemburgia-Pomorze Przednie: AfD na prowadzeniu

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie obecnie rządzi koalicja SPD z Lewicą, sondaże wskazują na przewagę AfD. Partia ta wyprzedza SPD o kilka punktów procentowych, a w parlamencie w Schwerinie znajdzie się także miejsce dla Lewicy, CDU i Zielonych.

To kolejny region, w którym AfD notuje wzrost poparcia, po spektakularnym zwycięstwie w Saksonii-Anhalcie, gdzie zdobyła aż 43,8 proc. głosów.

AfD z miażdżącą przewagą wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie Alternatywa dla Niemiec (AfD) triumfuje w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt. Według najnowszych prognoz stacji ZDF prawicowo-populistyczna partia zdobyła 44 procent głosów, deklasując konkurencję. Na drugim miejscu uplasowała się chadecka CDU z…

Przyszłość kanclerza Merza pod znakiem zapytania

Wyniki niedzielnych wyborów będą bacznie obserwowane przez całą niemiecką scenę polityczną. Szczególna uwaga skupia się na CDU i kanclerzu Friedrichu Merzu, który zmaga się z kryzysem zaufania we własnej partii. Słabe wyniki mogą nasilić głosy domagające się zmiany na stanowisku szefa rządu federalnego.