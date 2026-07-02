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Duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie i dlatego należy ich uważać za schizmatyków. W związku z tym podlegają oni ekskomunice przewidzianej przez prawo kanoniczne - ogłosił w czwartek Watykan. Dzień wcześniej w szwajcarskim Econe bez zgody papieża odbyły się święcenia czterech biskupów lefebrystów.

Dokument, podpisany przez kardynała prefekta Dykasterii Nauki Wiary, kard. Victora Manuela Fernandeza, określa obrzęd dokonany 1 lipca jako „czyn o naturze schizmatyckiej” - poinformował Vatican News.

Święcenia czterech biskupów lefebrystów odbyły się w środę bez zgody papieża Leona XIV w szwajcarskim Econe. Papież apelował do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, by odstąpiło od planowanych święceń, i ostrzegł, że będzie to akt schizmy. Były to pierwsze święcenia u lefebrystów od 1988 r.

Czyn schizmatycki i ekskomunika

Biskupi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X – Alfonso de Galarreta i Bernard Fellay (odpowiednio główny konsekrator i współkonsekrator) oraz nowo konsekrowani biskupi Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier zaciągnęli „ipso facto” ekskomunikę „latae sententiae”, zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej, za dokonanie „czynu o naturze schizmatyckiej” - czytamy w dokumencie Watykanu, cytowanym przez Vatican News.

Duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie i dlatego należy ich uważać za schizmatyków. W związku z tym podlegają oni ekskomunice przewidzianej przez prawo kanoniczne - ogłosiła Stolica Apostolska.

W odniesieniu do wiernych świeckich za schizmatyków i ekskomunikowanych należy uznać tych, którzy formalnie przystępują do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X - poinformował Watykan.

Jak dodano, „duchowni Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X sprawują sakramenty w sposób niegodziwy (illicite), a sakrament pokuty udzielany przez nich oraz małżeństwa, przy zawieraniu których asystują, są nieważne”.

W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.

Lefebryści: Czemu nie jesteśmy rozumiani?

Długiej ceremonii środowych święceń przewodniczył biskup Alfonso de Galarreta w asyście biskupa Bernarda Fellaya. Wokół centralnego ośrodka lefebrystów w Econe zgromadziło się kilka tysięcy osób, wśród nich grupa polskich księży lefebrystów. Msza była transmitowana w internecie na kanałach Bractwa, m.in. na polskiej stronie.

Święcenia otrzymali Pascal Schreiber ze Szwajcarii, Michael Goldade z USA oraz dwaj Francuzi: Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier.

Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X ksiądz Davide Pagliarani mówił w kazaniu przed święceniami, odnosząc się do postawy Watykanu: Traktują nas jak buntowników.

Jesteśmy oskarżani o to, że nie kochamy papieża, jesteśmy oskarżani o brak szacunku, ale właśnie dlatego, że kochamy papieża jako wikariusza Chrystusa, nie chcemy już widzieć, jak papież jest upokarzany. Czemu nie jesteśmy rozumiani? Problem polega na tym, że mówimy różnymi językami. My mówimy językiem wiary, tradycji. Po drugiej stronie jest język włączania, dialogu, towarzyszenia - podkreślał ks. Pagliarani.

Lefebryści, czyli Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X powstało w Kościele katolickim w 1970 roku z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre’a (1905-1991). Przywiązani do kościelnej tradycji lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.

Środowa konsekracja biskupów była poważnym wyzwaniem rzuconym papieżowi i może zapoczątkować drugi ostry kryzys w relacjach z tradycjonalistycznym bractwem. Do pierwszego doszło w 1988 roku za pontyfikatu Jana Pawła II, gdy odbyły się pierwsze i do środy jedyne święcenia u lefebrystów. Polski papież ogłosił wtedy, że abp Lefebvre i czterej wyświęceni biskupi ściągnęli na siebie ekskomunikę.

Leon XIV do ostatniej chwili apelował do lefebrystów, by zrezygnowali ze święceń. W wystosowanym do nich we wtorek liście napisał: „Przepełniony chrześcijańską miłością, wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia”.

Ekskomunika latae sententiae

Już wcześniej Watykan ostrzegł, że „formalne przystąpienie do schizmy stanowi ciężką obrazę Boga i pociąga za sobą ekskomunikę, ustaloną przez prawo Kościoła”. W takim przypadku jest to tzw. ekskomunika latae sententiae, co oznacza automatyczne wykluczenie z Kościoła w chwili popełnienia określonego czynu.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Ludwig Mueller powiedział w środę dziennikowi „Corriere della Sera”, że lefebryści „mają obsesję, trzymają się swojej ideologii”. „Nie może być tak, że grupa katolików określa siebie jako jedyną obecność prawdy katolickiej przeciwko papieżom, biskupom, soborom. Paradoksalnie są bardziej protestanccy niż protestanci, którzy dziś w Europie są bliżsi papieżowi niż oni” - ocenił.