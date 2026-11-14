Walka o sukcesję w cieniu kryzysu. Czy J.D. Vance zapłaci cenę za politykę Trumpa?

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Donald Trump odsuwa swojego wiceprezydenta od rozmów dotyczących Iranu. J.D. Vance, który próbował doprowadzić do negocjacji pokojowych, otrzymuje od prezydenta zupełnie inne zadanie. Ma zająć się przestępczością i domniemaną korupcją w stanach rządzonych przez demokratów. I natychmiast pojawia się pytanie: czy to tylko zwykły podział obowiązków w Białym Domu, czy początek znacznie poważniejszego konfliktu?

J.D. Vance nie jest zwykłym wiceprezydentem. To człowiek, który ma ogromne ambicje polityczne i który jest wymieniany jako jeden z najpoważniejszych kandydatów republikanów w wyborach prezydenckich w 2028 roku. A więc stawka jest naprawdę wysoka. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co dzieje się między Trumpem a Vance’em, dlaczego wojna z Iranem stała się tak poważnym problemem dla amerykańskiej prawicy i dlaczego to wszystko może być początkiem walki o przyszłość Partii Republikańskiej.

Paweł Żuchowski w korespondencji dla RMF FM RMF FM

Zacznijmy od tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach

Donald Trump dał jasno do zrozumienia, że nie widzi potrzeby zawierania porozumienia z Iranem. To bardzo ważna deklaracja, bo oznacza, że prezydent nie zamierza podporządkowywać swojej strategii wojennej próbom dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Tymczasem J.D. Vance od początku reprezentował nieco inne podejście.

Wiceprezydent od lat przekonywał, że Stany Zjednoczone nie powinny angażować się w kolejne długotrwałe wojny. Był jednym z tych polityków, którzy ostrzegali przed kosztami amerykańskich interwencji wojskowych i przed sytuacją, w której Waszyngton ponownie wikła się w konflikt bez jasnej strategii wyjścia. I teraz mamy paradoks. Człowiek, który budował swoją polityczną pozycję między innymi na sprzeciwie wobec kolejnych zagranicznych wojen, jest wiceprezydentem w administracji prowadzącej wojnę z Iranem.

Co więcej, wojna ta staje się jednym z największych problemów politycznych jego własnej partii. Vance próbował szukać dyplomatycznego wyjścia z konfliktu. Jednak Trump zdecydował, że wiceprezydent powinien skoncentrować się na sprawach wewnętrznych. Oficjalnie nie oznacza to całkowitego odsunięcia Vance’a od polityki wobec Iranu. Według przedstawicieli administracji nadal może on uczestniczyć w rozmowach i podejmowaniu decyzji. Ale politycznie ten ruch jest niezwykle interesujący.

W Waszyngtonie znaczenie ma nie tylko to, jakie stanowisko ktoś zajmuje, ale również to, jakie zadania powierza mu prezydent. A Trump wyraźnie pokazuje, że to on wyznacza kierunek polityki wobec Iranu.

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Dlaczego właśnie teraz?

Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na wyniki niedawnych wyborów do amerykańskiego Kongresu. Republikanie ponieśli dotkliwą porażkę. Demokraci przejęli kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem. To fundamentalna zmiana sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, który jeszcze niedawno mógł liczyć na republikańską większość w Kongresie, będzie musiał zmierzyć się z demokratyczną opozycją posiadającą znacznie większe możliwości blokowania jego decyzji. Ale najważniejsze jest coś innego.

Dlaczego Amerykanie odwrócili się od republikanów? Jednym z najważniejszych powodów były koszty życia. Ceny paliw, produktów spożywczych, mieszkań, codziennych zakupów. Amerykanie odczuwają konsekwencje wojny z Iranem nie tylko wtedy, kiedy oglądają wiadomości z Bliskiego Wschodu. Odczuwają je również przy dystrybutorach na stacjach benzynowych i podczas codziennych zakupów. I właśnie tutaj pojawia się polityczny problem Donalda Trumpa.

Przecież jednym z jego najważniejszych wyborczych argumentów była obietnica, że Ameryka nie będzie angażowała się w kolejne niekończące się wojny. Trump przekonywał, że jest politykiem, który potrafi zawierać porozumienia i który będzie stawiał interesy Amerykanów na pierwszym miejscu.

Tymczasem Stany Zjednoczone prowadzą kosztowny konflikt, a wyborcy zaczynają pytać, kiedy wojna się zakończy i ile jeszcze będą musieli za nią zapłacić. I właśnie na tym tle pojawiają się wypowiedzi J.D. Vance’a. Wiceprezydent wskazywał wojnę z Iranem jako jeden z czynników, które przyczyniły się do wyborczej porażki Republikanów.

Zwróćcie uwagę, jak delikatna jest to sytuacja. Vance nie musi otwarcie krytykować Trumpa. Wystarczy, że mówi o politycznych konsekwencjach wojny, którą prowadzi jego własna administracja. To już może być odbierane jako sygnał, że między prezydentem a wiceprezydentem istnieją poważne różnice.

W tej historii jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Rok 2028

Donald Trump nie może ponownie ubiegać się o urząd prezydenta zgodnie z obowiązującym ograniczeniem konstytucyjnym. A to oznacza, że w Partii Republikańskiej coraz większego znaczenia nabiera pytanie o jego następcę.

Przez długi czas J.D. Vance wydawał się naturalnym kandydatem do przejęcia politycznego dziedzictwa Trumpa. Jest młody, ma doświadczenie w Senacie, pełni urząd wiceprezydenta i potrafi przemawiać do konserwatywnego elektoratu. Ale ma też poważny problem. Jego polityczna przyszłość jest bardzo mocno związana z Donaldem Trumpem.

Jeżeli prezydent odnosi sukcesy, Vance może przedstawiać się jako kontynuator jego polityki, ale jeżeli administracja ponosi porażki, wiceprezydent również ponosi część politycznej odpowiedzialności. I właśnie to prawdopodobnie dzisiaj obserwujemy.

Vance musi znaleźć sposób, żeby pozostać lojalnym wobec Trumpa, a jednocześnie przekonać wyborców, że w przyszłości będzie potrafił prowadzić własną politykę. To niezwykle trudne zadanie. Bo elektorat republikanów jest podzielony. Część wyborców nadal bezwarunkowo popiera Donalda Trumpa. Dla nich krytyka prezydenta może być traktowana niemal jak zdrada. Ale są również republikanie, którzy coraz bardziej niepokoją się sytuacją gospodarczą, wojną z Iranem i perspektywą kolejnych wyborczych porażek. I oni mogą zacząć szukać kogoś, kto zaproponuje inne podejście.

Tutaj pojawia się kolejna postać: Ron DeSantis

Gubernator Florydy już wcześniej próbował rzucić wyzwanie Trumpowi w walce o republikańską nominację prezydencką. Wówczas przegrał. Ale sytuacja polityczna dzisiaj jest zupełnie inna. Republikanie właśnie stracili kontrolę nad Kongresem, wojna z Iranem budzi coraz większe kontrowersje, a część konserwatywnych polityków otwarcie kwestionuje sens dalszego prowadzenia konfliktu.

DeSantis również krytykował kierunek polityki wobec Iranu. To nie oznacza oczywiście, że już rozpoczął kampanię prezydencką. Pokazuje jednak, że w Partii Republikańskiej mogą pojawić się alternatywne wizje przyszłości. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której za dwa lata republikanie będą wybierali swojego kandydata na prezydenta. J.D. Vance będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy zamierza kontynuować politykę Trumpa, również w sprawach, które okazały się niepopularne. Jego potencjalni rywale będą mogli natomiast powiedzieć: my proponujemy coś innego. I dlatego obecny spór o Iran ma tak duże znaczenie.

Jest jeszcze kwestia samego Donalda Trumpa

Prezydent znalazł się w sytuacji, której bardzo nie lubi. Przez pierwszą część swojej kadencji miał ogromny wpływ na Partię Republikańską i mógł liczyć na większość w Kongresie. Po wyborach sytuacja się zmieniła. Demokraci będą mogli prowadzić dochodzenia, wzywać urzędników administracji na przesłuchania i blokować część prezydenckich inicjatyw.

To również moment, w którym politycy własnej partii mogą zacząć myśleć o przyszłości bez Trumpa. W amerykańskiej polityce funkcjonuje określenie lame duck, czyli dosłownie „kulawa kaczka”. Tak mówi się o polityku, którego wpływy słabną, między innymi dlatego, że zbliża się koniec jego urzędowania albo traci polityczne zaplecze. Czy Donald Trump staje się właśnie takim prezydentem?

Na razie byłoby zbyt wcześnie, żeby to jednoznacznie stwierdzić. Nadal dysponuje ogromnymi uprawnieniami, pozostaje centralną postacią Partii Republikańskiej i ma miliony oddanych zwolenników. Ale jego polityczna pozycja jest dzisiaj wyraźnie trudniejsza niż przed wyborami. A historia amerykańskiej polityki pokazuje, że kiedy prezydent zaczyna słabnąć, bardzo szybko pojawiają się pytania o następcę.

I wróćmy na koniec do J.D. Vance’a

Wiceprezydent znalazł się w politycznej pułapce. Jeżeli będzie bezwarunkowo popierał Trumpa, może zostać obciążony odpowiedzialnością za wszystkie niepowodzenia administracji. Jeżeli zacznie się od niego dystansować, ryzykuje konflikt z prezydentem i utratę poparcia części republikańskiego elektoratu. A przecież bez tego elektoratu bardzo trudno wygrać prawybory w Partii Republikańskiej.

Dlatego najbliższe miesiące będą dla Vance’a niezwykle ważne. Będziemy obserwować, czy rzeczywiście zacznie budować własną pozycję polityczną, czy pozostanie przede wszystkim lojalnym zastępcą Donalda Trumpa. Na razie nie ma dowodów na otwarte zerwanie między prezydentem a wiceprezydentem. Są jednak różnice w podejściu do wojny, są polityczne napięcia i są ambicje związane z kolejnymi wyborami. A to wystarczy, żeby w Waszyngtonie zaczęły się spekulacje. Bo wojna z Iranem może zdecydować nie tylko o przyszłości amerykańskiej polityki zagranicznej.

Może również przesądzić o tym, kto za dwa lata będzie reprezentował republikanów w walce o Biały Dom. I być może właśnie obserwujemy pierwsze poważne oznaki tej walki.