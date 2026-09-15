W tym kraju żyje ponad 100 tys. stulatków. Minister zdrowia wskazuje kluczowy czynnik

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Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 tys., osiągając 107 677 osób – przekazało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia. To 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej. Władze w Tokio stoją jednak przed wyzwaniem utrzymania wydolności systemu opieki nad starzejącym się społeczeństwem.

Większość stulatków to kobiety

Szef resortu zdrowia Kenichiro Ueno wyraził zadowolenie, że „wielu ludzi żyje dłużej i pozostaje aktywnych, częściowo dzięki postępowi w technologii medycznej”. Zaznaczył jednak, że „w miarę starzenia się społeczeństwa niezwykle ważne jest, aby system zabezpieczenia społecznego był zrównoważony”.

Z oficjalnych statystyk wynika, że blisko 88 proc. stulatków to kobiety – ponad 94 tys. osób. Najstarszą mieszkanką Japonii jest 114-letnia Fuyo Kishimoto, natomiast najstarszym mężczyzną 112-letni Hikaru Kato.

Liczba stulatków stale rośnie. Ogromne wyzwanie dla państwa

Gromadzenie danych rozpoczęto w 1963 r., gdy zarejestrowano zaledwie 153 stulatków. Od 1970 r., kiedy liczba ta wyniosła 310 osób, stale rosła: w 1981 r. przekroczyła 1 tys., w 1998 r. 10 tys., a w 2012 r. 50 tys. Zgodnie z prognozami władz tendencja ta się utrzyma. W bieżącym roku fiskalnym wiek 100 lat osiągną kolejne 54 294 osoby, o blisko dwa tysiące więcej w stosunku do ubiegłego roku – zwróciła uwagę agencja Kyodo.

Przyrost liczby seniorów przy niskim wskaźniku urodzeń to jednak potężne wyzwanie dla Japonii, czwartej gospodarki świata, wywołujące rynkowy deficyt kadr i obciążające budżet państwa.

Według Banku Światowego Japonia, gdzie mediana wieku wynosi 49,9 roku, ma drugie najstarsze społeczeństwo na świecie po Monako.