W tym kraju paliwo jest najdroższe. Szykują akcję „Nie tankuj”

RMF24

Finowie mają dosyć. Ceny paliw są u nich najdroższe w całej Unii Europejskiej, a przeciętnego pracownika przestaje być stać na dojazd samochodem do pracy. Rząd Finlandii nic z tym nie robi - alarmują tamtejsze media.

W Finlandii olej napędowy na stacjach benzynowych jest obecnie najdroższy w całej UE. Na północy kraju cena 1 litra diesla przekroczyła na początku tygodnia 2,9 euro, a w Helsinkach średnio trzeba płacić niemal 2,5 euro za litr. Rząd ani we wcześniejszej fazie kryzysu paliwowego, ani teraz, gdy ceny są rekordowe, nic z tym nie robi - pisze fiński dziennik „Iltalehti”.

Akcja protestacyjna „Nie tankuj”

Opozycja i branża transportowa domaga się od rządu działań łagodzących wzrost cen. W mediach społecznościowych ludzie przyłączają się do zaplanowanej na początek października akcji protestacyjnej „Nie tankuj”, której celem jest bojkot stacji benzynowych.

Przy takich cenach przeciętnego pracownika przestaje być stać na dojazd autem do pracy – argumentują politycy partii „Centrum” (KESK), domagając się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rządu premiera Petteriego Orpo.

Niemcy obniżą ceny paliw. Ulga dla kierowców Niemiecki rząd zdecydował się na interwencję w związku z rekordowymi cenami paliw. Obniżony o około 17 eurocentów na litr zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. Zmiany wejdą w życie 1 października – przekazał rzecznik rządu.

Ministerstwo: Obniżka podatków i opłat niemożliwa

Według minister finansów Riikki Purry drogie paliwa to konsekwencja wysokich cen ropy na rynkach, co wynika z przedłużającego się konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie oraz zamknięcia rynku rosyjskiego.

Obniżka podatków i opłat (wpływających znacząco na ostateczną cenę dla konsumenta) nie jest jednak obecnie możliwa, ponieważ Finlandia boryka się problemami finansów publicznych i została w tym roku objęta przez Komisję Europejską dyscyplinującą procedurą nadmiernego deficytu – mówiła szefowa resortu finansów podczas wystąpienia w parlamencie w ubiegłym tygodniu. Kilka miesięcy temu przekonywała również, że jakakolwiek interwencja rządu nie przyniosłaby i tak odczuwalnej ulgi.

To słowo padło wiele razy w czasie rozmowy. Trump naciska na Zełenskiego Donald Trump naciska na Wołodymyra Zełenskiego, by Ukraina zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Prezydent USA miał powtórzyć swoje apele podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z przywódcą Ukrainy.

„To nie sytuacja geopolityczna”

„To nie sytuacja geopolityczna, ale przede wszystkim poziom opodatkowania wpływa najbardziej na ostateczną cenę paliwa. Jednak gdy cena ropy naftowej spada, wysokie stałe składniki podatkowe powodują, że cena płacona przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa nie spada proporcjonalnie” – analizuje „Iltalehti".

Gazeta podkreśliła, że w Szwecji się udało. Dzięki rządowi i obniżce podatków oraz opłaty paliwowej różnica w cenach na granicy szwedzko-fińskiej w 2026 r. wynosiła nawet 60-80 centów za litr.