W tych krajach lepiej nie siadać za kółkiem. Ranking najbardziej agresywnych kierowców

RMF24

Wakacyjne podróże samochodem mogą być prawdziwą przyjemnością – pod warunkiem, że nie trafimy na wyjątkowo agresywnych kierowców. Najnowszy światowy ranking, na który powołuje się Euronews, pokazuje, które kraje słyną z najbardziej nieprzyjaznych zachowań za kierownicą. Wyniki mogą zaskoczyć niejednego miłośnika podróży.

Włoska jazda

Włochy od lat przyciągają turystów z całego świata swoją sztuką, kuchnią i malowniczymi krajobrazami. Jednak według najnowszego badania przeprowadzonego przez międzynarodową platformę wynajmu samochodów, to właśnie na włoskich drogach kierowcy najczęściej spotykają się z agresywnymi i nieprzewidywalnymi zachowaniami innych uczestników ruchu.

Aż 23 proc. ankietowanych wskazało Italię jako kraj, w którym doświadczyli najbardziej niebezpiecznych sytuacji za kierownicą. Włoska brawura, szybkie manewry i brak uprzejmości na drodze stały się niemalże znakiem rozpoznawczym tamtejszych kierowców.

Wielka Brytania – nieoczywisty wicelider

Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania, co dla wielu może być sporym zaskoczeniem. Kraj kojarzony z uprzejmością i spokojem, a także komfortowymi samochodami, w badaniu otrzymał aż 11 proc. wskazań.

Szczególnie często wymieniano Londyn jako miejsce, gdzie agresja na drogach jest wyjątkowo odczuwalna. Brytyjscy kierowcy, choć na co dzień uchodzą za kulturalnych, za kierownicą potrafią pokazać zupełnie inne oblicze.

Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia w czołówce

Stany Zjednoczone zajęły trzecie miejsce w rankingu, z wynikiem 9 proc. Tuż za nimi uplasowały się Francja i Australia – oba kraje uzyskały po 5 proc. wskazań. Współdzielone piąte miejsce przypadło Hiszpanii i Turcji, gdzie po 4 proc. respondentów przyznało, że właśnie tam spotkali się z największą agresją na drodze.

Najbardziej irytujące zachowania kierowców

Badanie ujawniło także, które zachowania kierowców najbardziej irytują innych uczestników ruchu.

Na szczycie listy znalazło się nieużywanie kierunkowskazów podczas skręcania – aż 56 proc. ankietowanych wskazało to jako najbardziej denerwujące.

Tuż za nim uplasowała się jazda „na zderzaku” (46 proc.), wyprzedzając nawet zbyt wolną jazdę lewym pasem (43 proc.) oraz nagłe hamowanie (20 proc.). Te codzienne sytuacje na drogach potrafią skutecznie zepsuć nawet najprzyjemniejszą podróż.

Wizerunek narodów na drodze i poza nią

Co ciekawe, postrzeganie uprzejmości narodów na drodze często różni się od tego, jak są oceniani poza kierownicą. W innym badaniu dotyczącym ogólnej kultury osobistej, Włosi również nie wypadli najlepiej – zajęli przedostatnie miejsce wśród 25 badanych krajów, wyprzedzając jedynie Austrię. Natomiast już Wielka Brytania nie wypadła tak źle. Kraj ten zajął trzecie miejsce.

Z kolei na szczycie tego zestawienia znalazła się Japonia, gdzie tradycyjne ukłony są symbolem szacunku, a uprzejmość jest wpisana w codzienne życie.