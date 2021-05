Rano wznowiona została wymiana ognia między Izraelem a Palestyńczykami. Według izraelskiej armii, zaatakowany został dom najstarszego przywódcy Hamasu Yahyi Sinwara.

Izraelskie zespoły ratunkowe podczas sprawdzania miejsca, w którym wystrzelona rakieta ze Strefy Gazy uderzyła w miasto Ramat Gan w pobliżu Tel Awiwu / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Izraelskie radio "Kan" przekazało, że Hamas wystrzelił rano 55 rakiet w kierunku środkowego i południowego Izraela. W odpowiedzi izraelskie wojsko zrzuciło co najmniej 100 bomb na budynki i bunkry Hamasu w środkowej i północnej części Strefy Gazy.

Operacje Izraela w Strefie Gazy będą kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne, aby osiągnąć nasze cele - zapowiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu. Z kolei jeden z przywódców Hamasu Ismail Hanidża oświadczył, że "opór Palestyńczyków nie ustąpi".



Jednym z celów działań armii izraelskiej był dom najstarszego przywódcy Hamasu Yahyi Sinwara w mieście Chan Junus w południowej części Strefy Gazy.



Fyderek: Największym beneficjentem konfliktu w Izraelu jest Iran Jacek Skóra / RMF FM

Tragiczny bilans

Według telewizji al-Dżazira po stronie palestyńskiej zginęły cztery osoby, kilkadziesiąt jest rannych. Zniszczone zostały dwa budynki mieszkalne. Zgodnie z ostatnim bilansem palestyńskich służb medycznych w Strefie Gazy do tej pory zginęło co najmniej 149 osób, w tym 41 dzieci. Około 950 osób zostało rannych. 13 Palestyńczyków zginęło także na Zachodnim Brzegu Jordanu. Po stronie izraelskiej zginęło co najmniej 10 osób, w tym jedno dziecko.

W opinii lokalnych urzędników służby zdrowia, to jest największa eskalacja przemocy w regionie od 2014 roku.



ONZ zaniepokojone

Eskalacją konfliktu między Izraelem a Palestyną zaniepokojony jest sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres. Jego rzecznik Stéphane Dujarric w pisemnym oświadczeniu przekazał, że szef ONZ jest "oburzony rosnącą liczbą ofiar cywilnych" i "głęboko zaniepokojony" wczorajszym, izraelskim atakiem na budynek w Gazie, gdzie mieściły się redakcje międzynarodowych mediów.



Izraelska armia w sobotę zburzyła 13-piętrowy budynek w Gazie / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Izraelska armia twierdzi, że powodem bombardowania budynku był ukryty tam sprzęt Hamasu. Agencja Associated Press żąda od Izraela dowodów. Telewizja Al Jazeera oskarża natomiast państwo o to, że chciało uciszyć międzynarodowe media relacjonujące konflikt ze Strefy Gazy.

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA odpowiedzialny za sprawy Izraela i Palestyny, Hady Amr, ma spotkać się jeszcze dziś z izraelskimi przywódcami w Jerozolimie i udać się na Zachodni Brzeg na rozmowy z palestyńskimi politykami. Ponownie spotkać ma się również rada bezpieczeństwa ONZ.



