W Rwandzie powstanie ośrodek dla migrantów odrzuconych z Europy

RMF24

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Dania, Austria, Niemcy, Holandia i Grecja osiągnęły porozumienie z Rwandą w sprawie utworzenia ośrodka powrotowego dla osób, którym odmówiono azylu w Unii Europejskiej – wynika z informacji przekazanych w Wiedniu. Placówka, mogąca przyjąć około 100 osób, ma rozpocząć działalność w 2027 roku.

Porozumienie ogłosili w poniedziałek przywódcy pięciu europejskich państw. Inicjatorką tworzenia centrów powrotowych poza Unią Europejską była premierka Danii Mette Frederiksen.

Zaczynamy realnie odzyskiwać kontrolę nad granicami Europy – mówiła podczas konferencji prasowej w Wiedniu.

Do ośrodka w Rwandzie miałyby trafiać osoby, którym władze Danii, Austrii, Niemiec, Holandii lub Grecji ostatecznie odmówiły ochrony międzynarodowej i które nie zdecydowały się na dobrowolny powrót do kraju pochodzenia.

W przypadku Danii program ma początkowo objąć migrantów bez małoletnich dzieci.

Osoby skierowane do placówki mają przebywać w niej przez określony czas. Następnie otrzymałyby prawo pobytu w Rwandzie oraz pomoc w nauce języka i znalezieniu pracy.

Jak przekazano, migranci, którzy zdecydują się wrócić do kraju pochodzenia, mieliby mieć taką możliwość.

23 listopada w Kopenhadze planowane jest podpisanie duńsko-rwandyjskiego porozumienia o współpracy dwustronnej. Ma ono dotyczyć m.in. inwestycji i kwestii politycznych. Kolejnym etapem ma być odrębna umowa w sprawie funkcjonowania ośrodka powrotowego.

Minister spraw zagranicznych Rwandy Vincent Biruta, obecny na spotkaniu w Wiedniu, zapewnił, że jego kraj nie oczekuje ani dużych środków finansowych, ani przyjęcia tysięcy osób.

Liczmy, że większość osób wróci do swoich krajów, a część będzie siłą roboczą, która zintegruje się z naszym społeczeństwem – powiedział.

Państwa europejskie miałyby jednak sfinansować ich relokację oraz integrację tych osób, które zdecydują się zostać w afrykańskim kraju.

Rwanda od lat przedstawia się jako możliwe miejsce relokacji migrantów, których państwa zachodnie chcą odesłać poza swoje granice. Według Reutersa Stany Zjednoczone rozpoczęły w ubiegłym roku transfer migrantów do tego kraju na podstawie umowy pozwalającej na deportację do 250 osób.

Organizacje ostrzegają przed niebezpieczeństwem

Przeciwko planowi wystąpiło 47 organizacji pomocowych, związkowych i broniących praw człowieka. Wśród nich znalazły się m.in. International Rescue Committee oraz Holenderska Rada ds. Uchodźców.

We wspólnym oświadczeniu wezwały one pięć państw do rezygnacji z projektu. Ich zdaniem plan oznacza akceptację ryzyka poważnych naruszeń praw człowieka wobec jednej z najbardziej marginalizowanych grup społecznych w zamian za efekt odstraszający, którego skuteczność – jak twierdzą – nie została potwierdzona.

Krytyczne stanowisko przedstawiła także Amnesty International.

„Istnieje realne niebezpieczeństwo, że porozumienie z Rwandą, przy ograniczonych możliwościach kontroli, stanie się okrutną pułapką dla praw człowieka” – oświadczyła organizacja.

Obrońcy praw człowieka od lat wskazują na sytuację polityczną w Rwandzie, zarzucając tamtejszym władzom tłumienie opozycji i ograniczanie wolności słowa. Organizacja Freedom House klasyfikuje ten kraj jako „niewolny”, wskazując m.in. na przypadki inwigilacji, zastraszania, arbitralnych zatrzymań i tortur wobec krytyków władz.

Projekt może zostać rozszerzony na kolejne grupy

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom duńskiej premierki, program nie obejmie na razie osób skazanych za przestępstwa, które nielegalnie przebywają w Danii. Decyzję krytykują prawicowe partie opozycyjne w duńskim parlamencie.

Frederiksen nie wykluczyła, że w przyszłości projekt zostanie rozszerzony na kolejne grupy migrantów.

Prace nad duńską koncepcją trwały – według przekazanych informacji – od ośmiu do dziewięciu lat. Projekt miał przyspieszyć po przyjęciu przez Parlament Europejski nowych przepisów dotyczących powrotów osób bez prawa pobytu.

Wśród innych państw, które były wymieniane jako potencjalne miejsca dla podobnych ośrodków, znalazły się Uganda i Uzbekistan.