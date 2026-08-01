W rejonie Neapolu zatrzęsła się ziemia. Nowe dane o rannych

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21 osób rannych, w tym dwie ciężko - to nowy bilans poszkodowanych w wyniku piątkowego trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu. Służby informują o uszkodzonych domach Eksperci ostrzegają, że może dojść do kolejnych wstrząsów.

Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, czyli tzw. kaldery - zagłębienia w szczytowej części superwulkanu o średnicy 13 km. Pod kalderą jest gigantyczne jezioro płynnej magmy. W centrum kaldery znajduje się miasto Pozzuoli, zamieszkane przez ponad 80 tys. osób. To głównie tam zanotowano największe szkody.

Minister ds. Obrony Cywilnej Nello Musumeci poinformował o budynkach mieszkalnych i kościołach uszkodzonych w wyniku wstrząsów.

W Pozzuoli przygotowano prawie 200 miejsc noclegowych dla osób, które nie mogą wrócić do swoich uszkodzonych domów. Podobne działania podjęto też w okolicznych miejscowościach.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Pozzuoli (FELICE DE MARTINO)

Siła wstrząsu spowodowała panikę zarówno w Neapolu, jak i w wielu gminach w regionie Kampania.

Aktywność sejsmiczna w rejonie Pól Flegrejskich nasiliła się w ostatnich latach. Trwają prace nad planami masowej ewakuacji w razie pogorszenia sytuacji.

Po piątkowym wstrząsie rozpoczęto kontrole stanu budynków. Nie wyklucza się ograniczenia dostępu na niektóre plaże i do portów z powodu szkód, jakie tam stwierdzono.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Pozzuoli (Felice De Martino) / PAP/EPA



