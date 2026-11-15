W PE lawina poprawek do ETS. W czwartek Polacy ruszają do walki przeciwko ETS2

RMF24

Ponad cztery tysiące poprawek do reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2 złożyli eurodeputowani – ustaliła dziennikarka RMF FM. Pierwsze starcie o odłożenie lub wykreślenie kontrowersyjnych opłat związanych z ogrzewaniem mieszkań i transportem już w czwartek.

W Brukseli rusza polityczna bitwa o ETS2, czyli system, który obejmie emisje związane z ogrzewaniem budynków i transportem drogowym. Polscy europosłowie chcą wykorzystać najbliższe głosowanie w komisji przemysłu i energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) nad opinią do reformy ETS1, by przesunąć wejście ETS2 z 2028 na 2031 rok, a nawet całkowicie wykreślić ten system.

Eurodeputowani zgłosili łącznie 4247 propozycji zmian do projektu reformy ETS. 3181 poprawek wpłynęło w komisji środowiska, a kolejnych 1066 w komisji przemysłu. Ponad 100 poprawek zgłosili Polacy. Wszystkie propozycje trzeba teraz przeanalizować i spróbować pogodzić.

Główne głosowanie w komisji środowiska zaplanowano na 1 grudnia.

Czwartkowe głosowanie papierkiem lakmusowym

Jak dowiedziało się RMF FM od źródeł w Parlamencie Europejskim, papierkiem lakmusowym przed grudniowym głosowaniem będzie czwartkowe starcie w komisji przemysłu. Polacy zgłosili do opinii tej komisji takie same poprawki jak do głównego projektu reformy.

Polscy europosłowie Koalicji Obywatelskiej i PSL chcą odsunąć uruchomienie ETS2 z 2028 na 2031 rok. Zgłosili także poprawkę zakładającą całkowite wykreślenie tego systemu. Teraz próbują przekonać do opóźnienia ETS2 inne delegacje w Europejskiej Partii Ludowej. Według eurodeputowanego Andrzeja Halickiego postulat ten popiera już jedenaście krajowych delegacji tej grupy, reprezentujących około 96 europosłów.

Polacy szukają sojuszników

Polacy prowadzą rozmowy między innymi z Hiszpanami, Włochami i Niemcami. Liczą, że 19 listopada w komisji ITRE uda się zebrać większość dla poprawki przesuwającej ETS2 o trzy lata. Jeśli tak się stanie, będzie to ważny sygnał przed głosowaniem w komisji środowiska. Na stole negocjacyjnym są też inne warianty: krótsze, roczne opóźnienie albo klauzula rewizyjna, która zobowiązywałaby Komisję Europejską do ponownej oceny systemu. Na razie nie ma jednak formalnej poprawki w sprawie tej klauzuli.

Swoje poprawki dotyczące ETS2 zgłosili także europosłowie PiS. Proponują wykreślenie przepisów ustanawiających ten system. Złożyli również osobną propozycję likwidacji całego systemu handlu emisjami od 2028 roku. Oznaczałoby to koniec nie tylko ETS2, ale również obecnego ETS1.

Przed grudniowym głosowaniem europosłowie muszą wypracować kompromisy. Część poprawek powtarza podobne postulaty, inne są ze sobą sprzeczne. Negocjatorzy będą więc próbowali łączyć je w kompromisowe pakiety. Parlament Europejski ma przyjąć swoje stanowisko w grudniu, a państwa członkowskie chcą uzgodnić wspólną pozycję 11 grudnia. Potem obie strony będą negocjować ostateczny kształt reformy, prawdopodobnie na początku przyszłego roku.