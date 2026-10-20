W Oslo ruszy nowa runda rozmów ws. wojny w Ukrainie

RMF24

W tym tygodniu w Norwegii ma odbyć się kolejna runda rozmów ws. zakończenia wojny w Ukrainie napadniętej przez Rosję - poinformowała agencja Reutera. Obecny ma być m.in. specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według agencji Reutera pojawić się mają też przedstawiciele krajów grupy E4. Udział Polski na razie nie jest przesądzony. Rozmowy będą dotyczyć nie tylko konfliktu. Czego jeszcze?

Spotkanie dyplomatyczne ws. wojny w Ukrainie, do którego doszło we wrześniu, fot. GENYA SAVILOV

Spotkanie dyplomatyczne ws. wojny w Ukrainie, do którego doszło we wrześniu, fot. GENYA SAVILOV / AFP/East News

Tym razem rozmowy odbędą się w Oslo

Agencja Reutera poinformowała o kolejnym spotkaniu negocjacyjnym, dodając, że deweloper, przedsiębiorca, a prywatnie zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, który również miał uczestniczyć w rozmowach, zachorował i weźmie w nich udział zdalnie.

Gospodarzem spotkania będzie norweski premier Jonas Gahr Stoere. Jego rząd poinformował, że w rozmowach będzie uczestniczył także prezydent Finlandii Alexander Stubb. W Oslo ma pojawić się rzecz jasna Wołodymyr Zełenski. Według agencji Reutera w spotkaniu wezmą też udział przedstawiciele grupy E4, do której należy Polska, oraz UE i NATO. Wbrew tym informacjom, udział Polski na razie nie jest przesądzony. Wszystko zależy od dalszych politycznych rozmów.

Potem Steve Witkoff ma również udać się do Rosji, gdzie spotka się z Władimirem Putinem - poinformowały dwa źródła. Ostatnie spotkanie specjalnego wysłannika USA z prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbyło się w sobotę, 5 września, na Kremlu. Trwało ponad trzy godziny. To wtedy z ust Witkoffa padły słowa, które wzbudziły kontrowersje - że wspomnienia z rozmów z Putinem będą dla niego jednymi z najważniejszych historii na emeryturze.

Naftowy megadeal USA i Rosji? Oto co ma być kartą przetargową ws. Ukrainy Rozmowy Rosji i USA w sprawie wojny w Ukrainie obejmują obecnie wielomiliardową umowę naftową powiązaną z sojusznikami Trumpa - podał dziś „The New York Times”. Jak informuje agencja Reutera, umowa ma obejmować rozległą sieć pól naftowych, rafinerii…

Rozmowy nie tylko o wojnie

Rozmowy ze stroną rosyjską mają dotyczyć szeregu kwestii związanych z Ukrainą, a także uwolnienia obywatela USA Stephena Hubbarda, który został osadzony w rosyjskim więzieniu w 2022 roku - poinformował Reuters.

Rozmówcy agencji zaznaczyli, że harmonogram ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wcześniej w poniedziałek Zełenski powiedział, że ukraińscy i amerykańscy negocjatorzy mogą spotkać się w Norwegii w najbliższych dniach. Biały Dom nie odpowiedział dotychczas na prośbę o komentarz.

Po ostatnich pertraktacjach Trump porozumiał się z Putinem ws. oleju napędowego

Ostatnie spotkanie ukraińskiej delegacji z amerykańskimi negocjatorami odbyło się 9 października w Miami. Po zakończonych przedwcześnie rozmowach doszło do pogorszenia wzajemnych relacji i serii krytycznych wypowiedzi Trumpa.

Amerykański przywódca ogłosił, że rozmawiał z Putinem, po czym m.in. złagodził sankcje na rosyjskie paliwa. Trump kilkakrotnie zarzucił też Zełenskiemu, że nie chce zakończyć wojny i nie powinien już prowadzić negocjacji pokojowych, a w Ukrainie powinny odbyć się wybory.

Zełenski oświadczył m.in., że USA podjęły działania mające skłonić Kijów do kapitulacji. Kilkakrotnie wyliczał listę działań Waszyngtonu nieprzyjaznych Ukrainie, w tym m.in. opóźnienia w dostawach amerykańskich rakiet w ramach finansowanego głównie przez państwa europejskie programu PURL, ograniczenie dostępu do danych wywiadowczych czy sieci łączności satelitarnej Starlink.