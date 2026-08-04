W klasztorze trwał obrzęd, gdy na wiernych zaczęły spadać kamienie. Zginęło 14 osób

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14 osób zginęło w poniedziałek podczas obrzędu w klasztorze w regionie Amhara w północno-zachodniej Etiopii w wyniku osunięcia ziemi spowodowanego ulewnymi deszczami – podała agencja AP. Służby wciąż poszukują zaginionych, ich liczba nie jest znana.

Do tragedii doszło w poniedziałek rano na terenie klasztoru św. Marii Tsadkane Debre Metmik w regionie Amhara. Setki wiernych zgromadziły się tam na rytuale oczyszczania wodą święconą, szczególnie popularnym wśród osób cierpiących na przewlekłe choroby. Niespodziewane osunięcie ziemi spowodowane ulewnymi deszczami zaskoczyło uczestników ceremonii.

Osunięcie ziemi nastąpiło w pobliżu góry i doprowadziło do lawiny kamiennej, w wyniku której duże głazy spadły na wiernych. Miejscowe władze poinformowały, że na miejsce skierowano zespół specjalistów do pomocy w akcji poszukiwawczo-ratunkowej.

Pod ziemią wciąż mogą być ludzie

Podejrzewa się, że pod ziemią wciąż znajdują się ludzie – powiedział przedstawiciel miejscowej diecezji Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu.

Kilka osób zostało rannych, a te z ciężkimi obrażeniami przewieziono do oddalonego o około 70 km miasta Debre Birhan.

Coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych

Lawiny błotne i powodzie wywołane ulewami są stosunkowo częste w Etiopii, szczególnie w porze deszczowej, która zwykle trwa od czerwca do września. W lipcu 2024 roku w lawinie błotnej na południu kraju zginęło co najmniej 257 osób.



Według AP ekstremalne zdarzenia pogodowe stały się w Etiopii częstsze z powodu zmian klimatu. Sytuację pogarsza niski poziom rozwoju infrastruktury, szczególnie na terenach wiejskich.