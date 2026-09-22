„W ciągu tygodnia”. To może złagodzić kryzys paliwowy

„Istnieje szansa na zbliżenie się do porozumienia”
Przypomnijmy, Teheran w początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem w lutym br. zaminował główny tor wodny cieśniny, którą przed wojną z Zatoki Perskiej kierowano transporty ropy i gazu. Zaczął też atakować cywilne statki i zapowiedział trwałe przejęcie pełnej kontroli nad cieśniną Ormuz. W odpowiedzi USA ogłosiły blokadę irańskich portów i statków.
Propozycja Iranu zakłada podjęcie rozmów mających na celu trwałe zakończenie działań wojennych między krajami – przekazał irański urzędnik w rozmowie z japońską agencją.
Teheran zamierza wykorzystać odbywającą się w tym tygodniu w Nowym Jorku 81. sesję Zgromadzenie Ogólnego ONZ do konsultacji z państwami odgrywającymi role pośredników. Rozmówca agencji Kyodo wykluczył jednak możliwość spotkania prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji tego wydarzenia. Niemniej zaznaczył, że postęp w kierunku porozumienia jest możliwy.
Istnieje szansa na zbliżenie się do porozumienia – stwierdził urzędnik, dodając, że jeśli dyplomacja ma przynieść efekty, Waszyngton musi wykazać się „powagą i zaangażowaniem”.
Kryzys gospodarczy skłania Iran do wznowienia negocjacji?
Iran oczekuje ze strony Waszyngtonu sygnałów świadczących o gotowości do powrotu do negocjacji oraz podjęcia działań, zmierzających do zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów i wstrzymania operacji wojskowych w rejonie cieśniny Ormuz – przekazało źródło Kyodo. W przypadku podjęcia takich kroków Iran jest gotów ponownie otworzyć ten strategiczny szlak wodny w ciągu siedmiu dni i powrócić do stołu negocjacyjnego.
Zdaniem agencji Kyodo rosnący nacisk Teheranu na metody dyplomatyczne wynika z faktu, że ograniczenia nałożone na irańskie porty uderzają w eksport ropy naftowej, będący jednym z głównych źródeł dochodów kraju, znajdującego się w poważnym kryzysie gospodarczym.
Siedem warunków wobec Waszyngtonu
Przedstawiciel władz irańskich zapewnił dziennikarza agencji, że inicjatywa uzyskała akceptację najwyższego duchowego i politycznego przywódcy Iranu Mojtaby Chameneiego oraz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego – najważniejszego organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo kraju.
W sobotę sekretarz Rady Mohsen Rezaei oświadczył, że Teheran przedstawił Waszyngtonowi siedem warunków, obejmujących m.in. zniesienie blokady irańskich portów oraz odmrożenie irańskich aktywów. Irański urzędnik rozmawiający z Kyodo nie sprecyzował, czy najnowsza propozycja oznacza częściowe złagodzenie któregokolwiek z tych warunków.
Ataki mogą być wznowione
Według przedstawiciela władz 16 sierpnia Rada zdecydowała, że jeśli Waszyngton nie zniesie blokady irańskich portów w ciągu 45 dni, Iran zachowa możliwość przeprowadzenia kolejnego ataku na siły amerykańskie.
Zawarte w czerwcu porozumienie między USA a Iranem upadło w obliczu wznowienia działań zbrojnych i nierozwiązanych sporów. Ruch w cieśninie Ormuz, którą wcześniej przechodziło 20 proc. światowego eksportu ropy i gazu spowolnił do kilku, niekiedy kilkunastu statków dziennie, co spowodowało niedobory na rynkach i gwałtowny wzrost cen tych surowców.