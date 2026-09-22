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„W ciągu tygodnia”. To może złagodzić kryzys paliwowy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (12:13)

Iran zadeklarował gotowość do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli Stany Zjednoczone podejmą wstępne kroki w kierunku złagodzenia presji militarnej – przekazała we wtorek japońska agencja informacyjna Kyodo, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela irańskich władz. Propozycja została już przekazana Waszyngtonowi za pośrednictwem mediatorów.

„W ciągu tygodnia”. To może złagodzić kryzys paliwowy
Zdjęcie ilustracyjne/fot. ATTA KENARE /AFP/East News
  • Iran oferuje USA odblokowanie cieśniny Ormuz w ciągu tygodnia.
  • Zależy to od ustępstw wojskowych Waszyngtonu.
  • Dlaczego Teheran szuka porozumienia?
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„Istnieje szansa na zbliżenie się do porozumienia”

Przypomnijmy, Teheran w początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem w lutym br. zaminował główny tor wodny cieśniny, którą przed wojną z Zatoki Perskiej kierowano transporty ropy i gazu. Zaczął też atakować cywilne statki i zapowiedział trwałe przejęcie pełnej kontroli nad cieśniną Ormuz. W odpowiedzi USA ogłosiły blokadę irańskich portów i statków.

Propozycja Iranu zakłada podjęcie rozmów mających na celu trwałe zakończenie działań wojennych między krajami – przekazał irański urzędnik w rozmowie z japońską agencją.

Teheran zamierza wykorzystać odbywającą się w tym tygodniu w Nowym Jorku 81. sesję Zgromadzenie Ogólnego ONZ do konsultacji z państwami odgrywającymi role pośredników. Rozmówca agencji Kyodo wykluczył jednak możliwość spotkania prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji tego wydarzenia. Niemniej zaznaczył, że postęp w kierunku porozumienia jest możliwy.

Istnieje szansa na zbliżenie się do porozumienia – stwierdził urzędnik, dodając, że jeśli dyplomacja ma przynieść efekty, Waszyngton musi wykazać się „powagą i zaangażowaniem”.

Kryzys gospodarczy skłania Iran do wznowienia negocjacji?

Iran oczekuje ze strony Waszyngtonu sygnałów świadczących o gotowości do powrotu do negocjacji oraz podjęcia działań, zmierzających do zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów i wstrzymania operacji wojskowych w rejonie cieśniny Ormuz – przekazało źródło Kyodo. W przypadku podjęcia takich kroków Iran jest gotów ponownie otworzyć ten strategiczny szlak wodny w ciągu siedmiu dni i powrócić do stołu negocjacyjnego.

Zdaniem agencji Kyodo rosnący nacisk Teheranu na metody dyplomatyczne wynika z faktu, że ograniczenia nałożone na irańskie porty uderzają w eksport ropy naftowej, będący jednym z głównych źródeł dochodów kraju, znajdującego się w poważnym kryzysie gospodarczym.

Siedem warunków wobec Waszyngtonu

Przedstawiciel władz irańskich zapewnił dziennikarza agencji, że inicjatywa uzyskała akceptację najwyższego duchowego i politycznego przywódcy Iranu Mojtaby Chameneiego oraz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego – najważniejszego organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo kraju.

W sobotę sekretarz Rady Mohsen Rezaei oświadczył, że Teheran przedstawił Waszyngtonowi siedem warunków, obejmujących m.in. zniesienie blokady irańskich portów oraz odmrożenie irańskich aktywów. Irański urzędnik rozmawiający z Kyodo nie sprecyzował, czy najnowsza propozycja oznacza częściowe złagodzenie któregokolwiek z tych warunków.

Ataki mogą być wznowione

Według przedstawiciela władz 16 sierpnia Rada zdecydowała, że jeśli Waszyngton nie zniesie blokady irańskich portów w ciągu 45 dni, Iran zachowa możliwość przeprowadzenia kolejnego ataku na siły amerykańskie.

Zawarte w czerwcu porozumienie między USA a Iranem upadło w obliczu wznowienia działań zbrojnych i nierozwiązanych sporów. Ruch w cieśninie Ormuz, którą wcześniej przechodziło 20 proc. światowego eksportu ropy i gazu spowolnił do kilku, niekiedy kilkunastu statków dziennie, co spowodowało niedobory na rynkach i gwałtowny wzrost cen tych surowców.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA wojna w Iranie cieśnina ormuz
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