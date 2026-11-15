W Azji mają swoją Eurowizję. 11 państw i 19-letnia zwyciężczyni

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Carmelle, która była najmłodszą spośród wszystkich uczestników, od początku była uważana za faworytkę do wygranej. Wykonana przez nią piosenka „Sobra-Sobra” o sile kobiet otrzymała 211 punktów - 93 od jury i 118 w głosowaniu publiczności.

Drugie miejsce zajął reprezentujący Tajlandię duet MANG x DAOU (170 pkt.), a trzecie wietnamski zespół Toc Tien (164 pkt.).

Zasady wyboru zwycięzcy są takie same jak w konkursie piosenki Eurowizji - połowę punktów przyznaje profesjonalne jury z krajów biorących udział w konkursie, a drugą połowę telewidzowie.

Czesi nie wezmą udziału w Eurowizji. Powód jest inny, niż myślisz Czechy nie wezmą udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2027 roku. Publiczna telewizja CzT tłumaczy decyzję zapowiadanymi cięciami budżetowymi, związanymi ze zmianą systemu finansowania mediów publicznych.

Pomysł zorganizowania azjatyckiej wersji konkursu piosenki Eurowizji - który w Azji ma dużą oglądalność - pojawiał się od lat, ale dopiero teraz udało się go zrealizować.

W sobotnim konkursie wzięło jednak udział tylko 11 krajów, przy czym nie było wśród nich czterech z największą populacją - Indii, Chin, Indonezji i Pakistanu - a One Bangkok Arena, gdzie się on odbywał, nie była zapełniona do ostatniego miejsca.