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W Azji mają swoją Eurowizję. 11 państw i 19-letnia zwyciężczyni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 listopada (07:48)

Pierwsza edycja azjatyckiej wersji konkursu piosenki Eurowizji, Eurovision Song Contest Asia (ESCA), przeszła do historii. W Bangkoku triumfowała dziewiętnastoletnia reprezentantka Filipin Carmelle.

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W Azji mają swoją Eurowizję. 11 państw i 19-letnia zwyciężczyni
Carmelle wygrywa azjatycką Eurowizję, fot. RUNGROJ YONGRIT /PAP/EPA

Carmelle, która była najmłodszą spośród wszystkich uczestników, od początku była uważana za faworytkę do wygranej. Wykonana przez nią piosenka „Sobra-Sobra” o sile kobiet otrzymała 211 punktów - 93 od jury i 118 w głosowaniu publiczności. 

Drugie miejsce zajął reprezentujący Tajlandię duet MANG x DAOU (170 pkt.), a trzecie wietnamski zespół Toc Tien (164 pkt.).

Zasady wyboru zwycięzcy są takie same jak w konkursie piosenki Eurowizji - połowę punktów przyznaje profesjonalne jury z krajów biorących udział w konkursie, a drugą połowę telewidzowie.

Pomysł zorganizowania azjatyckiej wersji konkursu piosenki Eurowizji - który w Azji ma dużą oglądalność - pojawiał się od lat, ale dopiero teraz udało się go zrealizować. 

W sobotnim konkursie wzięło jednak udział tylko 11 krajów, przy czym nie było wśród nich czterech z największą populacją - Indii, Chin, Indonezji i Pakistanu - a One Bangkok Arena, gdzie się on odbywał, nie była zapełniona do ostatniego miejsca.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Eurowizja

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