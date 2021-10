Komisja Europejska nie uruchomi mechanizmu warunkowości przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skarg Polski i Węgier na ten mechanizm - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Unijni liderzy rozmawiali wczoraj o praworządności w Polce.

Ursula von der Leyen / OLIVIER MATTHYS / POOL / PAP/EPA

Jeśli chodzi o mechanizm warunkowości (w budżecie UE - przyp. red.), musimy opracować wytyczne. Jesteśmy w tym procesie. TSUE równolegle musi ocenić wniosek Węgier i Polski, czy ten mechanizm jest zgodny z prawem. (...) Przyjrzymy się wyrokowi - powiedziała szefowa KE na konferencji prasowej w Brukseli.

Jak dodała, "system dyscyplinarny dla sędziów musi zostać zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni do pracy". Oczekujemy, że Polska wdroży orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - podkreśliła von der Leyen.



Jak wskazała, fundamentalnym filarem praworządności jest niezawisłość sądownictwa i to było sedno dyskusji przywódców UE dotyczących Polski na szczycie.

Mamy przed sobą długą drogę. Droga ta jest połączeniem dialogu, odpowiedzi prawnej i konkretnych działań na rzecz przywrócenia niezawisłości sądownictwa - dodała von der Leyen.

Szefowa Komisji rozmawia z premierem Morawieckim

Obecnie trwa spotkanie Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, rozmowa dotyczy ustępstw, które muszą zrobić polskie władze po to, żeby popłynęły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Szefowa KE na konferencji przypomniała oczekiwania wobec Polski. Są to: likwidacja Izby Dyscyplinarnej i przywrócenie do pracy zwolnionych politycznie sędziów, czyli wykonanie orzeczeń TSUE z lipca.

Wciąż jest możliwe zatwierdzenie KPO tak, aby Polska dostała przed końcem roku 13-procentową zaliczkę. Komisja chciałaby, aby polskie władze wpisały do KPO wykonanie etapami orzeczeń TSUE.

Odpowiedz prawna i działania KE to wszczęcie procedury przeciwnaruszeniowej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i wstępne uruchomienie mechanizmu warunkowości, poprzez wysłanie listów z pytaniami o konkretne problemy.

PE przyjął rezolucję ws. Polski

Parlament Europejski wczoraj przyjął rezolucję dotyczą praworządności w Polsce - w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wyższość prawa krajowego nad unijnym. Za rezolucją głosowało 502 europosłów, 153 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Rezolucję przygotowało pięć frakcji w Parlamencie Europejskim: EPL, Socjaliści i Demokraci, Zieloni, Odnowić Europę i Lewica.

Eurodeputowani apelują do unijnych przywódców zebranych na szczycie, by zajęli twarde stanowisko wobec Polski. Wzywają też Komisję Europejską, aby wstrzymywała się od uruchomienia pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy do czasu pełnego wdrożenia przez polskie władze wyroków TSUE.



Apelują o szybkie uruchomienie mechanizmu warunkowości i domagają się wszczęcia procedury przeciwnaruszeniowej w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego - przy czym sam Trybunał Konstytucyjny nazywają "nielegalnym".





Eurodeputowani o "bezprawnej decyzji TK"

Parlament Europejski w dokumencie "głęboko ubolewa nad bezprawną decyzją Trybunału Konstytucyjnego". Wyraża w nim "głębokie zaniepokojenie, że ta decyzja (polskiego TK - przyp. red.) może stanowić niebezpieczny precedens". Zwraca uwagę na rosnące wyzwania, "jakie w tym zakresie stawiają krajowe trybunały konstytucyjne i niektórzy politycy" i wzywa państwa członkowskie do "poszanowania kluczowej roli TSUE i przestrzegania jego orzeczeń".



W rezolucji czytamy, że jej autorzy "ubolewają nad faktem, że inicjatywa zakwestionowania pierwszeństwa prawa UE nad ustawodawstwem krajowym została podjęta przez obecnego premiera Polski". Nazywają to "jednostronną decyzją kwestionującą ramy prawne UE".



Wyrażają też "uznanie dla dziesiątek tysięcy obywateli polskich za wychodzenie na ulice w pokojowych, masowych protestach, walczących o swoje prawa i wolności jako obywateli europejskich", oraz "podzielają ich pragnienie silnej demokratycznej Polski w sercu projektu europejskiego".