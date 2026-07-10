Viktor Orban zmienia plany. Wizyta w Polsce dopiero jesienią?

RMF24

Wbrew wcześniejszym doniesieniom medialnym, były premier Węgier Viktor Orban nie pojawi się w Polsce w najbliższy weekend. Jak poinformował rzecznik Fideszu, wizyta została prawdopodobnie przesunięta na wrzesień. Tymczasem Orban szykuje się do swojego pierwszego ważnego wystąpienia jako lider opozycji.

Według najnowszych informacji przekazanych przez rzecznika Fideszu, Bertalana Havasiego, Viktor Orban prowadzi rozmowy dotyczące wizyty w Polsce, jednak jej termin został przesunięty na wrzesień.

Wcześniej media sugerowały, że były premier Węgier miał pojawić się w Polsce już w najbliższy weekend. Doniesienia te zdementował również rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, podkreślając, że choć Jarosław Kaczyński jest otwarty na spotkanie z Orbanem, nie dojdzie do niego w najbliższą sobotę.

Ważne przemówienie w Siedmiogrodzie

Najbliższe publiczne wystąpienie Viktora Orbana zaplanowano na 25 lipca w Baile Tusnad w rumuńskim Siedmiogrodzie. To miejsce od lat gromadzi zwolenników Fideszu na corocznych zjazdach.

Przemówienie Orbana budzi duże zainteresowanie, ponieważ będzie to jego pierwsze wystąpienie jako lidera opozycji po 16 latach sprawowania władzy na Węgrzech. Węgierskie media przypominają, że to właśnie w Baile Tusnad w 2014 roku Orban wygłosił słynne przemówienie o odejściu od demokracji liberalnej.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Viktor Orban przegrał wybory parlamentarne. Nowym premierem został Peter Magyar, który przejął stery węgierskiego rządu. Orban, po latach dominacji na scenie politycznej, musi teraz odnaleźć się w roli lidera opozycji.