Ślub to wyjątkowy dzień w życiu każdej pary. Wiąże się z rozpoczęciem nowego etapu, który przypieczętowuje założenie na dłoń drugiej połówki obrączki. W niektórych zakątkach świata symbol miłości ma swoje miejsce na serdecznym palcu prawej ręki, w innych zaś na lewej. Warto dowiedzieć się przed ceremonią skąd bierze się różnica.

Czym jest Vena Amoris?

Obrączka ślubna po raz pierwszy zostaje założona po ogłoszeniu pary zakochanych mężem i żoną. Ma ona symbolizować zawiązany węzeł małżeński i zostać pamiątką wiecznej miłości.

Według starożytnych wierzeń Vena Amoris (tłum. Żyła miłości), jest żyłą, która łączy palec serdeczny lewej ręki bezpośrednio z sercem. Do dziś uważa się, że to właśnie w tym miejscu małżonkowie powinni nosić swoje miłosne symbole. W Polsce jednak obrączki ślubne zakładane są na prawe dłonie. Dlaczego? Według naszej tradycji noszenie ślubnej biżuterii na lewej dłoni przeznaczone jest dla wdów i wdowców.

Według podań wywodzących się, aż ze starożytności, obrączka ślubna powinna znaleźć się na tej dłoni, która jest bliżej serca, czyli na lewej. Była ona uznawana także w Polsce. Jednak na skutek przykrych wydarzeń historycznych, uległa zmianie. Po niepowodzeniu powstania styczniowego Polacy zgodnie przełożyli swoje symbole miłości na prawą dłoń. Wcześniej w taki sposób nosili je jedynie wdowcy. Był to piękny gest w stronę zranionej ojczyzny. Miał wyrazić żałobę spowodowaną klęską powstania i stratą wielu żołnierzy. Ta tradycja kontynuowana jest po dzień dzisiejszy.

Złote obrączki ślubne z unikatowym kamieniem / Materiały prasowe

Nowoczesne obrączki ślubne kontra tradycyjne modele, które wybrać?

Poszukiwanie wymarzonych symboli miłości to twardy orzech do zgryzienia. Młodzi bardzo często wahają się pomiędzy stylami pierścionków. Wybór między klasycznymi modelami a nowoczesnymi obrączkami ślubnymi bywa ogromnie trudny. Aby sobie z nim poradzić, należy przed wizytą u jubilera ustalić sztywne kryteria.

Kluczową kwestią jest oczywiście budżet. Jeśli nie chcecie przeznaczyć na biżuterię ślubną dużej sumy, znacznie rozsądniejszą decyzją będzie postawienie na tradycyjne obrączki. Nie posiadają one kamieni ani zbędnych zdobień, zatem zazwyczaj są tańsze. Ważna jest także ewentualna korekta rozmiaru. Należy pamiętać, iż z biegiem czasu obwód palca ulegnie zmianie, przez co pierścionek przestanie pasować.

Pomyślcie o tym podczas zakupu i wybierzcie model, który może ulec powiększeniu i pomniejszeniu. Przeszkodą w zmianie rozmiaru mogą być po raz kolejny zdobienia, kamienie szlachetne, grawerunek, łączenie metali oraz zbyt twarde kruszce, takie jak tytan. Najważniejsze są jednak wasze preferencje, dlatego w trakcie wybierania wymarzonych obrączek ślubnych kierujcie się przede wszystkim sercem. W końcu ślub to święto waszej miłości i to wy odgrywacie w nim główną rolę.

Zakup obrączek ślubnych to bardzo trudna część planowania ślubu. Wybór modelu o dobrej trwałości, odpowiednim wyglądzie, dodatkowo mieszczący się w budżecie może być naprawdę niełatwym zadaniem. Dlatego marka SAVICKI stara się wyjść klientowi naprzeciw, podając pomocną dłoń. Nasi konsultanci czekają, aby wesprzeć Was w wyborze najważniejszego symbolu miłości, który zostanie z Wami na lata - Tomasz Osman, Wiceprezes zarządu SAVICKI

Jak wyglądają nietypowe obrączki ślubne?

Niespotykanie obrączki ślubne to modele, które nieustannie zyskują zwolenników. Nic w tym dziwnego, w końcu Pary Młode chcą się wyróżniać w trakcie tego szczególnego dnia. Niezwykle modne w ostatnim czasie stały się pierścionki wykonane z unikatowych kruszców. Świetnym przykładem będą czarne obrączki ślubne. Ich budulcem jest oczywiście złoto o jednocześnie mrocznej i intrygującej barwie. Nadają nowożeńcom ponadczasowej elegancji, która towarzyszy im już do końca życia. Ponadto nowoczesne symbole miłości charakteryzują się nietuzinkowym sposobem wykończenia.

Szczególną popularnością cieszy się efekt młotkowania. Poszukując modernistycznych modeli możemy spotkać się także z grawerunkiem umieszczonym po zewnętrznej stronie obrączki. Może być to linia życia, symbol serca lub odcisk palca drugiej połówki. Młodzi często decydują się także na biżuterię wykonaną z kilku kruszców. Połączenie żółtego i białego złota bądź wstawki z karbonu to niezwykle ciekawe rozwiązania, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Na uwagę zasługują także obrączki ślubne z kamieniami lub nowoczesnymi zdobieniami, które zachwycą was swoim pięknem.

Klasyczne złote obrączki ślubne / Materiały prasowe

Prostota w najlepszym wydaniu, czyli kilka słów o klasycznych obrączkach ślubnych

Chociaż nowoczesne obrączki potrafią oczarować swoją doskonałą prezencją, tradycyjne modele wciąż święcą triumfy. Pozbawione są one wszelkich zdobień i nietuzinkowych rozwiązań, które stosuje się w wykonywaniu modernistycznych wzorów. W swojej prostocie są niesamowicie piękne i eleganckie. Ten ponadczasowy minimalizm czyni je idealnymi.

Najczęściej występują w klasycznym żółtym złocie, chociaż także biała odmiana wspomnianego kruszcu cieszy się dużym zainteresowaniem. Charakteryzuje je profil półokrągły bądź płaski, czasem przyozdobiony fazą. Doskonale komponują się z dowolną stylizacją, dzięki czemu świeżo upieczone małżeństwo nie musi martwić się o dobór biżuterii do stroju. W zależności od preferencji symbole miłości mogą być matowe bądź połyskujące. Największym atutem klasycznych obrączek ślubnych jest to, że stanowią piękny ukłon w stronę tradycji oraz starszych pokoleń. Wybierając je, tworzycie most między historią i teraźniejszością.