„Uzgodniliśmy z Władimirem”. Łukaszenka ma propozycję dla USA

RMF24

Alaksandr Łukaszenko poinformował o porozumieniu z Władimirem Putinem w sprawie budowy kombinatu azotowego. Zaproponował też włączenie Stanów Zjednoczonych do projektu – podaje białoruska agencja państwowa BiełTA.

O nowym projekcie Łukaszenka mówił w trakcie spotkania z gubernatorem rosyjskiego obwodu uljanowskiego. Uzgodniliśmy z Władimirem Władimirowiczem, że Gazprom włączy się u nas do realizacji projektu budowy kombinatu azotowego. Trzeba zaproponować to Amerykanom. Chcą nawozów – w tym azotowych – proszę bardzo, zbudujmy to razem. Zgodnie z waszą technologią. Wy (USA – przyp. RMF FM), Gazprom i Białoruś - mówił.

Białoruski dyktator dodawał, że miejsce na inwestycje jest już wybrane. Zaznaczył, że ewentualny brak zainteresowania USA nie wpłynie mocno na plany. Jeśli nie (zgodzą się – przyp. RMF FM), będziemy budować z Gazpromem i Rosjanami, a gotowy produkt sprzedawać – powiedział.

Zaznaczył przy tym, że białoruska "polityka wielowektorowości w żaden sposób nie oddali Białorusi od Rosji".

Trump chce umowy z Białorusią

Prezydent USA Donald Trump mówił w ubiegłym tygodniu, że USA mogłyby przestać kupować potaż niezbędny do produkcji nawozów sztucznych od Kanady i podpisać umowy z Białorusią.

„Stany Zjednoczone pracują nad potężnym układem związanym z zakupem potażu z Białorusi. Ceny byłyby znacząco mniejsze niż te, które płacimy obecnie Kanadzie” - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył przy tym, że to „bardzo dobre wieści” dla amerykańskich rolników i hodowców bydła.

Komentując w Toronto wypowiedzi Trumpa, dziennikarz Andrzej Poczobut zwrócił uwagę, że „najważniejsza dla Łukaszenki nie jest współpraca gospodarcza z USA, lecz z Unią Europejską”.

Mam wrażenie, że dialog białorusko-amerykański jest Amerykanom potrzebny jako droga dialogu z Rosją – dodał. To jest inny świat, ale czasem okazuje się, że np. ta Białoruś ze swoim potażem ma wpływ na sytuację w Kanadzie. W takich właśnie przypadkach widać, że to wcale nie jest daleko - podsumował.

Potaż to sól potasu stosowana jako nawóz mineralny szeroko używany w rolnictwie. Jest jednym z głównych towarów eksportowych Białorusi. Białoruś jest po Kanadzie największym producentem tych nawozów. Ich ceny w tym roku wzrosły o ponad 30 proc.