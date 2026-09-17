Uszkodzony samolot LOT-u. Ponad 200 pasażerów utknęło na lotnisku

RMF24

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT zepsuł się w Kanadzie – ustalił dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Ponad 200 osób czeka od ok. siedmiu godzin na powrót do Polski.

Samolot LOT-u zepsuł się w Kanadzie. Pasażerowie czekają wiele godzin

Uszkodzenie jednego z elementów elektrycznych Dreamlinera LOT-u wyszło na jaw, gdy maszyna kołowała na pas startowy lotniska w Toronto. Zdecydowano więc o powrocie na stanowisko postojowe.

Następnie mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie – dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń. Naprawa jednak się nie udała.

Pasażerowie czekają teraz w hali odlotów. Przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

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