Ustawili temperaturę na 50 stopni. Atak na sieć sklepów

RMF24

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W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ataku hakerskiego na systemy lodówek i zamrażarek sieci sklepów ICA w południowej Szwecji. Zaatakowano też sześć sklepów spożywczych innej dużej sieci COOP.

„Ktoś włamał się do systemów”

Na stronie internetowej dużego marketu ICA Kvantum w Sjoebo pod Malmoe opublikowano komunikat, że „ktoś włamał się do systemów, ustawiając temperaturę na 50 stopni Celsjusza”. Sklep został zamknięty. Trwa usuwanie szkód, które wstępnie oszacowano jako „duże”.

Do podobnego incydentu doszło w tym samym czasie w sklepie ICA Kvantum w Tomelilla, a także w mniejszych placówkach - ICA Naera w Simrishamn oraz ICA Boeda na Olandii.

Ukraiński system alarmowy zhakowany. Wróg rozsyłał dantejskie komunikaty Ukraińskie siły powietrzne podały w niedzielę wieczorem, że aplikacja służąca do ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami z powietrza została przejęta przez przeciwnika. Przez krótki czas użytkownicy otrzymywali nieprawdziwe komunikaty alarmowe.

Rozmrożona żywność po niższej cenie

Część sklepów po ponownym otwarciu będzie wyprzedawać po obniżonej cenie rozmrożoną żywność, która wciąż nadaje się do spożycia.

Według portalu gazety „Aftonbladet” zaatakowano również sześć sklepów spożywczych innej dużej sieci, COOP.

We Francji w połowie października ofiarami podobnego ataku na systemy chłodnicze, czyli poniesienia temperatury do ponad 50 stopni Celsjusza, stały się sieci handlowe Intermarche, Cooperative U oraz Leclerc.