Ustawili temperaturę na 50 stopni. Atak na sieć sklepów

„Ktoś włamał się do systemów”
Na stronie internetowej dużego marketu ICA Kvantum w Sjoebo pod Malmoe opublikowano komunikat, że „ktoś włamał się do systemów, ustawiając temperaturę na 50 stopni Celsjusza”. Sklep został zamknięty. Trwa usuwanie szkód, które wstępnie oszacowano jako „duże”.
Do podobnego incydentu doszło w tym samym czasie w sklepie ICA Kvantum w Tomelilla, a także w mniejszych placówkach - ICA Naera w Simrishamn oraz ICA Boeda na Olandii.
Rozmrożona żywność po niższej cenie
Część sklepów po ponownym otwarciu będzie wyprzedawać po obniżonej cenie rozmrożoną żywność, która wciąż nadaje się do spożycia.
Według portalu gazety „Aftonbladet” zaatakowano również sześć sklepów spożywczych innej dużej sieci, COOP.
We Francji w połowie października ofiarami podobnego ataku na systemy chłodnicze, czyli poniesienia temperatury do ponad 50 stopni Celsjusza, stały się sieci handlowe Intermarche, Cooperative U oraz Leclerc.