Ustawa o „końcu życia”. Watykan ma wyrażać „poważne zaniepokojenie”

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„Le Figaro” - zapowiadając w poniedziałek wrześniową wizytę Leona XIV we Francji - wyraził przypuszczenie, że w wystąpieniach papieża pojawi się temat eutanazji. Dziennik pisze o tym w kontekście niedawno przyjętej we Francji ustawy o „pomocy w umieraniu”, inaczej też ustawy o „końcu życia”, oraz przypomina, jakie stanowisko ma w tej sprawie Kościół.

Papież Leon XIV przyjedzie z jasnym przesłaniem?

„Le Figaro” podał, że w poniedziałek do Francji przybywa z Watykanu grupa pod przewodnictwem koordynatora podróży papieskich księdza prałata Jose Salasa Castanedy, której celem jest przygotowanie pielgrzymki. Dopiero po powrocie tej delegacji do Watykanu zostanie zatwierdzony i opublikowany ostateczny program wizyty.

Niemniej, „Le Figaro” podaje, że przyjęta niedawno przez parlament Francji ustawa o „końcu życia”, nazywana też ustawą o „pomocy w umieraniu”, wywołuje w Watykanie poważne zaniepokojenie. Ustawa ta dopuszcza możliwość otrzymania przez cierpiących i nieuleczalnie chorych pacjentów substancji śmiercionośnej.

Kościół katolicki broni życia od „poczęcia do naturalnej śmierci” - przypomina dziennik, wyrażając przypuszczenie, że Leon XIV będzie 'powtarzał głośno i wyraźnie' ten przekaz we Francji.

Zdaniem dziennika „eutanazja nie jest jedynym tematem podróży” papieskiej, ale tematyka ta pojawi się „w sposób naturalny” - w tym podczas spotkania Leona XIV z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Leon XIV niechybnie powróci do tej ustawy, patrząc w oczy politykom francuskim tak, jak umie to robić, z dyplomacją, ale bez ustępstw - prognozuje „Le Figaro”.

Jeden z francuskich biskupów powiedział dziennikowi, że papież wypowie się na ten temat „stanowczo”, szczególnie podczas wizyty w sanktuarium w Lourdes.

Program wizyty papieża we Francji

„Le Figaro” zapowiada, że program wizyty papieskiej we Francji będzie intensywny. Według dziennika papież przybędzie do Paryża rankiem w piątek, 25 września. Najpierw spotka się z prezydentem Macronem, odwiedzi też siedzibę UNESCO, a stamtąd uda się do katedry Notre Dame. Na stadionie Stade de France pod Paryżem ma odbyć się spotkanie z młodzieżą. Po południu w sobotę planowana jest msza na Polach Elizejskich, która może zgromadzić od 200 tys. do 500 tys. wiernych.

Niedziela (27 września) to dzień w Lourdes, gdzie według „Le Figaro”, dojdzie m.in. do spotkania z ofiarami nadużyć seksualnych.

W poniedziałek - 28 września - według „Le Figaro”, jednym z punktów wizyty w Metz (we wschodniej Francji) będzie spotkanie papieża z udziałem przywódców europejskich. Według dziennika prezydent Macron popiera pomysł, by w spotkaniu wziął udział ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski.

Francja będzie kolejnym kierunkiem podróży apostolskiej Leona XIV, po Turcji, Libanie, Monako, czterech państwach Afryki (Algierii, Kamerunie, Angoli, Gwinei Równikowej) oraz Hiszpanii.